icht mal fünf Sekunden für den Sprint von 0 auf 100. Das ist für einen Kombi heute noch schnell. Umso mehr war es das im Jahr 2000, alsden erstenbrachte. Dermit den riesigen Lufteinlässen in der Frontschürze und den breiten Schwellern ist das Erstlingswerk der Quattro Gmbh.

Herzstück des Power-Kombis ist einstarkes Kraftwerk. Zwei Lader helfen dem 2,7 Liter großenauf die Sprünge. Gleich bei der ersten Beschleunigung wird klar, wie sehr die beiden Kraftspender das Turboloch des Urquattro wegbügeln. In 4,9 Sekunden sprintet der Familienexpress RS4 auf 100 km/h, nach 17 Sekunden fällt die 200er-Marke. Bei 250 km/h fängt die Elektronik denein. Da zur Zeit der Entwicklung des RS4 die legendäre britische Motorenschmiedezur VW-Familie gehörte, wurden die Briten gebeten, die Zylinderköpfe zu bearbeiten. Dazu bekam der Audi Ladeluftkühler, eine neue Abgasanlage und ein geändertes Motormanagement.liegen konstant zwischen 2500 und 6000 Umdrehungen pro Minute an.

Innen geht es gediegen zu. Die Sportsitze sind das deutlichste Kennzeichen des Power-Kombis.

Dem Innenraum sieht man die sportlichen Gene deserst auf den zweiten Blick an. Das Lenkrad ist in Lochleder gehüllt, darüber hinaus gibt es Sportsitze, Pianolack, dicke Zeiger und ein paar Sticker. Das ist sehr gediegen und steht im interessanten Kontrast zum Äußeren. Das kommt machohaft muskulös rüber. Die Radhäuser wurden für die 18-Zöller desordentlich verbreitert, die fetten Schweller gehen auf den ersten Blick auch als Trittbretter durch. So beschrieb AUTO BILD SPORTSCARS den schnellen Audi bei einem Treffen mit seinen Nachkommen 2012. Bei Kaufinteresse sollte vor allem auf eine lückenlose Service-Historie geachtet werden. Derzeigt sich technisch von der unproblematischen Seite, wenn er gut gepflegt wurde. Wartungsstau kann dagegen zu hohen Folgekosten führen.