Der Fünfzylinder unter der Haube strotzt nur so vor Leckereien zeitgenössischer Leistungssteigerung: Abgasturboaufladung, vier Ventile pro Zylinder, Motorblock aus Aluminium und eine voll elektronische Einspritzanlage. So leistet der 2,1-Liter-Motor 306 PS und entwickelt 350 Nm Drehmoment. 2,04 bar Ladedruck waren möglich. 248 km/h Höchstgeschwindigkeit und 4,5 Sekunden für den Sprint von 0 auf 100 km/h stehen im Datenblatt. So viel technischer Zauber hatte seinen Preis: Mit 195.000 Mark Kaufpreis war der Sport quattro 1984 in etwa doppelt so teuer wie ein Porsche 911 Turbo und damit das teuerste deutsche Serienauto. Heute wird eine halbe Million Euro von Sammlern für ein Original hingeblättert.