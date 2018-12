AUTO BILD KLASSIK 01/2019: Blick ins aktuelle Heft

Die Themen in AUTO BILD KLASSIK 01/2019:

Erscheinungstermine 2019 von AUTO BILD KLASSIK Datum Heft 1 21.12.2018 Heft 2 18.1.2019 Heft 3 15.2.2019 Heft 4 15.3.2019 Heft 5 18.4.2019 Heft 6 17.5.2019 Heft 7 14.6.2019 Heft 8 19.7.2019 Heft 9 16.8.2019 Heft 10 20.9.2019 Heft 11 18.10.2019 Heft 12 15.11.2019 Heft 1 20.12.2019

Lada 2104, Dacia 1310 TX, Skoda 120 L, Wartburg 1.3 und Lada Samara 1300 S •Die erstaunlichen Unterschiede zwischen dem P5601 von 1964 und dem P601 von 1990Wie VW Golf und T3, Ford Orion , Volvo 244 und andere vor der Wende in der DDR verkauft wurden •Sechs heiße Versionen und ihre attraktive Besitzerin: 02 ti, tii, rallye, Touring, Vollcabrio und natürlich 2002 turbo offene Varianten •So seltsam fährt sich Amerikas Gasturbinen-auto von 1966 •Ostdeutsche Klassiker •So entstehen die Oldtimer-Modelle •: Qualität ab 39 Euro - plus Checkliste: So meistern sie Startproblemeir testenVom Schraddel-Capri bis zum Promi-911