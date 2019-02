AUTO BILD KLASSIK 03/2019: Blick ins aktuelle Heft

B

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

ei vielen Old- und Youngtimern wird der Nachschub an Ersatzteilen knapp. Zudem häufen sich Klagen über schlechte Qualität und hohe Preise. Wo die Versorgung ab Hersteller stockt, springen immer öfter große Clubs in die Bresche. Der große Report in der neuenUnser, war eine Standuhr: Fast zehn jahre wurde er nicht bewegt. Vor dem 50.000-Kilometer-Dauertest stand deshalb eine behutsame Wiederinbetriebnahme nach Checkliste auf dem Programm. Zudem sind wir auf der Suche nach demin Mercedes E 250 Diesel und E 60 AMG