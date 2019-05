er in den frühen 60er-Jahren ein kleines Cabrio suchte, hatte die Auswahl zwischen charakterstarken Autos mit völlig unterschiedlichen Antriebskonzepten.hat getestet:und

Außerdem sind wir unterwegs mit drei Fahrzeuggenerationen eines sehr speziellen Herstellers:. Denn BMW mögen sportlich und komfortabel sein, aber ein Alpina ist gleichzeitig noch sportlicher und noch komfortabler. Im Heft erzählen wir die Geschichte von Christoph und seinem Mercedes 200 D: Vor 39 Jahren entschied er sich für eine Heckflosse. Inzwischen weiß er: Sie wird das einzige Auto sein, das er in seinem Leben besitzen wird.

Die Themen in AUTO BILD KLASSIK 5/2019:

Steuern, HU, Fahrverbote: Großer Vergleich der Klassiker-Gesetze von England bis PolenVW Karmann-Ghia 1200 gegen BMW 700, DKW F12, NSU Wankel-Spider und Glas S 1204: Vergleich der leichten SpaßmacherDas Bulligste, was ein BMW 5er werden kann: Alpina B7 Turbo auf Basis des E28, B10 V8 (E34) und B10 V8 S (E39), Fahrvergleich und KaufberatungWie Huschke von Hansteins Nachfolger Manfred Jantke die Coolness der Marke in den 70ern und 80ern prägte •Unzertrennlich: Christoph Sanft fährt seit 1980 seine Mercedes 200 D Heckflosse •Klaus-Adolf Lüderitz checkt noch mit 79 Jahren Autos in der Hauptuntersuchung •Gute Geräte gibt's ab 48 Euro. Dazu: Profi-Tipps für perfekten Glanz •2.7 RS fällt um 30 Prozent, bleibt teuerJänen Classic bei Köln