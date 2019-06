Das Cockpit des 540i sitzt wie ein maßgeschneiderter Anzug. Hier zu sitzen fühlt sich an wie eine Umarmung.

Zunächst ist da die perfekte Passform des Cockpits. Es betört auf Wunsch mit der "erweiterten Lederausstattung mit Edelholzausführung" und sitzt wie ein auf Taille genähter Anzug. Die von Ex-Zagato-Manngestaltete Form kombinierte Dynamik mit einem repräsentativen Auftritt. Heute fällt vor allem ins Auge, dass sie aus einer Zeit stammt, in der Breitreifen und ähnlich auffälliges Gehabe in der Mittelklasse noch nicht erwünscht waren. Die überschaubare Größe desschlägt in Baustellenspuren genauso positiv zu Buche wie im Parkhaus . Hier wie dort lässt sich derangstfrei bewegen. Wichtig beim Kauf: Stammt deraus pflegender Hand, befindet sich der Innenraum bei Limousine wiein gutem Zustand, funktioniert die Elektrik? Ersatz für Teile der Innenausstattung gibt es über Klubs und Online-Börsen. BMW hat nur noch vereinzelt was auf Lager – und was da ist, ist nicht billig.