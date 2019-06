Kraft ohne Ende: Der Achtzylinder hat mehr als sieben Liter Hubraum!

Nach der ersten Ölkrise wollten die amerikanischen Autokäufer wieder aus dem Vollen schöpfen. Deshalb gab es diedes Suburban auch mit. Der fette Spitzen-V8 hat 7,4 Liter Hubraum und bringt es auf 240 PS. Die liegen bei 3800 Umdrehungen an. Gefühlt lässt der Motor seine Kurbelwelle nicht öfter rotieren als ein Schiffsdiesel. Dazu passt am besten die dreistufige Turbo-Hydramatic. Das Getriebe gilt wie der Big Block als praktisch unzerstörbar, und es hatte in den 70er-Jahren einen so guten Ruf, dass auch Rolls-Royce es für die eigenen Nobelkarossen verwendete. 20 Liter Super verarbeitet der Rochester-Vierfachvergaser der Big-Block-Version mindestens. Alternativ gab es einen Diesel mit 6,2 Litern Hubraum. Den orderte zu seiner Zeit die Mehrheit der wenigen europäischen Kunden. Heute geht der Suburban bei uns als Rarität durch, speziell als Top-Benziner.