Citroën 2CV: Ente, Deux Cheveaux, kaufen

(dpa/brü) Schon bei der Präsentation 1948 wirkte der Citroën 2CV aus der Zeit gefallen. Unglaublich, wie sich die Ente in die Herzen der Menschen fuhr. Schon damals konnte niemand ahnen, dass aus dieser eigenwillig geformten Wackelkiste aus Blech eine Auto-Ikone werden würde. Allem Spott zum Trotz verkaufte sich der Citroën 2CV millionenfach – und wurde für Generationen zum Ausdruck eines Lebensgefühls. 1990 lief die letzte Ente in Portugal vom Band, eine graue Charleston-Version, doch bei Liebhabern ist der Charme der Ente ungebrochen. Sie schwärmen von der jaulenden Melodie des Boxermotors, der einmaligen Kurvenlage, dem Cabrio-Luxus des aufrollbaren Verdecks.

Das Herz der Ente: Zwischen den Vorderrädern boxerten zwei Zylinder bis zu 30 PS zusammen.

Der Siegeszug des "Deux Chevaux" – der "Zwei Pferdestärken", die nicht für die Motorkraft, sondern für die günstige Steuerklasse stehen – begann in den 1950er-Jahren. Die praktischen Vorteile und der Preis überzeugten, zum Teil gab es Wartezeiten von fünf bis sechs Jahren. In der Bundesrepublik verkörperte der 2CV wie Rotwein und Gauloises auch immer ein Stück Frankreich. Promis wie Studenten fuhren den Wagen, Hippies gingen auf große Fahrt in ferne Länder – und sogar Roger Moore als James Bond setzte sich im Film "In Tödlicher Mission" in eine knallgelbe Ente. Über die Jahre liefen mehr als fünf Millionen 2CV vom Band, die Lieferwagenversion und weitere Varianten inklusive.