Konturierte Sitze, ein geschüsseltes Lenkrad und ein Feuerlöscher: So ging Ende der 60er Sportwagen.

Auch beim Capri RS griffen die Gesetze des Motorsports. Weil Ford in der Deutschen Rennsport Meisterschaft () fahren wollte, brauchte es ein Homologationsmodell für die Straße. Und was für eins! Ford entschied sich für die Variante je spitzer, härter und unverdaulicher das zivile Auto, desto mehr Pokale auf der Rennstrecke und baute diesen bösen Renner. Im Unterschied zum harmlosen Normalo-Capri gingen die RS-Apparate wie der Teufel und versägten alles, was ihnen vor den Grill fuhr. Komfort gab es kaum, dafür sonoren Raspelsound des Weslake-V6, rohe, unbändige Kraft in jeder Lebenslage und ein bretthartes Fahrwerk, mit dem um jede Kurve gerungen werden musste. Ein Auto für jedermann? Mitnichten. Zahlreicheverglühten im sportlichen Ehrgeiz ihrer Besitzer oder wurden übel kaltverformt.