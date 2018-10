W

enn vom 19. bis 21. Oktober 2018 zum zweiten Mal die Messe "Hamburg Motor Classics" in die Hansestadt kommt, ist AUTO BILD KLASSIK mittendrin. Einmal pro Tag beraten in Halle A3 am Stand des Einsteiger-Forums Redakteure Interessierte bei der Suche nach ihrem ersten Oldie. Eine Voranmeldung ist nicht nötig, alle Fragen sind willkommen und werden ad hoc so umfassend wie möglich beantwortet. Dabei ist egal, ob es sich um technische Einzelheiten oder eine generelle Typberatung handelt. Die "Sprechstunde" bei AUTO BILD KLASSIK startet am Freitag (19. Oktober) um 16.30 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils um 14.30 Uhr.