Der Honda CRX war sportlich geschnitten und gut ausgestattet.

Herzstück der zweiten Generation des Honda CRX ist der fröhlich drehendemit 130 bzw. 124 PS (Kat-Version). Er lässt den knapp eine Tonne leichten Japaner in maximal 8,5 Sekunden aus dem Stand auf hundert Sachen stürmen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt deutlich jenseits der 200 km/h. Highlight desist jedoch die Abstimmung: Mit seiner Einzelradaufhängung an doppelten Querlenkern wedelt der CRX flink durch spitze Kehren. Die leichtgängige, ultradirekte Lenkung tut ihr Übriges, um dem Fahrer ein Grinsen ins Gesicht zu zaubern. Untersteuert der CRX in einer schwungvollen Kurve, folgt aufs Gaswegnehmen gleich das Übersteuern. Wer kann, der lenkt den CRX praktisch mit dem Gaspedal. Noch eine Schippe drauf legt der CRX Typ EE8. Die überarbeitete Generation zwei erschien mit der aus dem Motorradsport stammenden variablen Ventilsteuerung, die das Potenzial des Saugers voll ausschöpft und dem Aggregat 150 PS entlockt.