Klassik-Termine 2020: Kalender für Oldtimerfans

M it Motorengebrüll ins neue Jahrzehnt. Am ersten Februarwochenende ist die Bremen Classic Motorshow, vom 31.1.- 2.2. beginnt die Klassikersaison traditionell in der der norddeutschen Hansestadt. Vom 5. bis 8. Februar findet die Legends Winter Classic statt, heißt: Drei Tage, fünf Länder, 1700 Kilometer. Auf der Rallye sind viele 3000er-Alpengipfel und die Dolomiten zu bewundern. Start- und Zielpunkt ist Oberjoch im Allgäu.