So prunkvoll kann man auch heute noch reisen: im Chevy Bel Air Ende der 50er Jahre.

aum eine andere Autogattung aktiviert so sehr das Kopfkino wie US-Klassiker der 50er und 60er Jahre Jahre. Sie wecken Erinnerungen an Kinofilme, Musik von den Beach Boys und Coca-Cola-Werbung. Nicht zuletzt fuhren lange Zeit hierzulande stationierte US-Soldaten mit ihnen durch Hessen, Teile von Bayern und Baden-Württemberg. Zu diesen Autos gehören der 57er Chevy Bel Air mit seinem dramatischen Motorama-Mondraketen-Hula-Hoop-Jukebox-Design und selbstverständlich der Ford Mustang Mehr Drama im Blech als beim Chevrolet Bel Air von 1957 gab es für Amerikas Normalverdiener nie wieder. Vorn, unter der opulenten Haube, murmelt der bis heute meistverkaufte Motor der Welt. Die Karosserie sinkt beim Gasgeben in die hinteren Blattfedern. Um geradeaus zu fahren, muss permanent am Lenkrad gedreht werden. Das Blech vibriert, die Hinterachse poltert, die Lenkung gibt unverbindliche Empfehlungen – sportlich geht anders. Für 2571 Dollar und 32 Cent stand seinerzeit das 2-Door Hardtop Coupe in Rot im Showroom. Dann kamen sachlichere Zeiten. Und andere Chevys, so geradlinig, dass der 57er einen Dauerparkplatz in Amerikas kollektiver Erinnerung hat.