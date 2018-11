F

ast drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall am 9. November 1989 hat sich der Blick auf die automobile Vielfalt der DDR verändert. Während Ost-Autos in der unmittelbaren Nachwendezeit technisch überholte Erinnerungen an unfreie Zeiten waren, werden sie heute als anerkannte Klassiker gesehen. Trabi und Wartburg genießen nicht nur Kultstatus – einige Modelle sind richtig teuer geworden, wie das Wartburg 311 Coupé . Der Blick zurück macht klar: Die DDR hatte eine bunte und reiche Vielfalt an Autos zu bieten!