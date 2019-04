Video: Mercedes 190 E (1982) Happy Birthday, Unkaputtbarer! Zur Videoseite

Stramme 185 PS aus einem Sechzehnventiler mit 2,3 Litern Hubraum schieben den 190er bis heute vehement an. Zu seiner Zeit soll sich so mancher Fahrer eines großen Mercedes einen 190 E 2.3-16 als Zweitwagen für die Fluchten am Wochenende gekauft haben. Oder ganz umgestiegen sein. Das ließ Mercedes am Tuning-Boom der 80er teilhaben und hielt die Konkurrenz wie den ersten BMW M3 auf Distanz. Und der 2.3-16 war nur der Anfang. Es folgte zuerst der ausgewogenere, weil weniger stürmische 2.5-16. Dann kamen die DTM-Homologationsmodelle Evo (204 bzw. 195 PS mit Kat) und Evo II (235 PS). Lesen Sie hier im Fahrbericht, warum man den Evo II nicht langsam fahren kann