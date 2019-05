Aus ein wenig Entfernung betrachtet wirkt das S-Klasse Coupé auf einmal gar nicht mehr so gewaltig.

Der Zweitürer derkommt nämlich nicht annähernd so elefantös rüber wie die Limousine . Und das, obwohl das Coupé noch mal satte zwei Zentner mehr auf die Waage bringt. Mehrheitlich bestellte die Kundschaft während der siebenjährigen Bauzeit den Fünfliter-V8 mit 320 PS oder den samtigen Sechsliter-V12 mit 394 Pferdestärken. Seinerzeit weniger beliebt und daher heute für Sammler besonders attraktiv ist der kleine. Schon der lässt die Luxuskarosse "satt und souverän über gewundene Nebenstrecken summen" und gemütlich den einen um den anderen Kilometer vernaschen, völlig stressfrei für die Passagiere an Bord. So lautete 2013 das Urteil der AUTO BILD KLASSIK-Tester . Optional zu Gasdruckstoßdämpfern gab es den nach ein paar Jahren in CL umbenannten Mercedes mit einem adaptiven Fahrwerk.