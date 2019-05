D

er " Mercedes 190 E gilt als Muster an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, versprüht aber in den weit verbreiteten Versionen wenig Feuer. Um in derantreten zu können, legte Mercedes zusammen mitden potenten 190 E 2.5-16 Evo II auf. 502 Exemplare der heißen Sonderserie rollten vom Band – und sind heute gesuchte wie legendäre Sportgeräte.