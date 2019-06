ls Daimler 1996 die Premiere desfeierte, dürfte mancher traditionsbewusste Kunde an den Entscheidern in Stuttgart gezweifelt haben. Knallige Lackfarben, schreiend bunte Polster, ein serienmäßiges Sportlenkrad und die Handbremse zwischen den Sitzen – das sind nur ein paar der Mercedes-Konventionen, die der wuseligeüber Bord warf. Doch seine bissigen Kompressor-Motoren, sein knackig kurzer Radstand und nicht zuletzt das abgefahrene Dach verschafften dem Zweisitzer einen ganz eigenen Reiz.

Striptease auf Knopfdruck: Wenn der SLK das Dach wegklappte, war ihm die Aufmerksamkeit sicher.

Das Highlight desist sein. Mercedes hat es zwar nicht erfunden, ihm aber mit dem SLK neue Aufmerksamkeit verschafft. Ein Knopfdruck faltet die Kapuze elektrohydraulisch in den Kofferraum. Fünf Hydraulikzylinder und 200 Bar Druck verwandeln den SLK in 25 Sekunden vom Sportcoupé in ein Cabrio . Laut zeitgenössischen SLK-Fahrern muss das 1996 auf den Marktplätzen der Republik für ziemliches Aufsehen gesorgt haben. Dasüberzeugt ebenfalls, beinahe zwei Millionen Testkilometer der Prototypen machten den SLK angenehm verwindungssteif. Dieverblüffen mit einer bis zu diesem Zeitpunkt für Mercedes ziemlich untypischen Präzision. Besonders agil gibt sich der SLK, wenn unter der Haube einer der beiden Vierzylinder mit Kompressor sitzt. Solch ein Roadster giert fauchend nach Kurven.