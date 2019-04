D

ie Meinungen zum Opel Calibra scheinen zementiert. Als Opel den Manta-Nachfolger 1989 brachte, war er vielen zu bieder. Dann rostete er in den Augen seiner Kritiker viel zu schnell. Schließlich erwarb er sich einen zweifelhaften Ruf als Basis für wildes Tuning. An der Kritik ist natürlich was dran. Doch sie lässt außer Acht, was der Calibra alles kann. Zuerst ist da der niedrige Luftwiderstandsbeiwert von 0,26. Der machte den 2+2-Opel zu seiner Zeit zum Aerodynamik-Weltmeister. Die Ausstattung beinhaltete auf Wunsch jede Menge Schnickschnack, etwa Ledersitze oder weiße Tachoscheiben. Der Zweiliter-Vierzylinder unter der Haube kam in der Basis auf 115 PS. Als 16V waren es 150, als V6 170, der 16V Turbo brachte es auf 204 PS. Und das in Verbindung mit Allrad ! Lesen Sie hier den Fahrbericht vom Calibra Turbo aus dem Jahr 2009.