erhatte alles, was es 1969 zum Erfolg in der Oberklasse brauchte: einen sanft grollenden Achtzylinder , den Auftritt einer Staatskarosse und die feine Dynamik seiner aufwendig konstruierten. Ein echter Gegner für die Mercedes S-Klasse wurde er trotzdem nicht. Dafür eine Ikone, die stellvertretend für die goldenen Zeiten des Rüsselsheimer Autobaus steht. Klassiker des Tages!

Den passenden Motor für den großen Opel konnten die Ingenieure aus dem GM-Regal ziehen.Hubraum undstehen im Datenblatt des Small Blocks – damit schiebt er den Diplomat aufHöchstgeschwindigkeit. Entwickelt wurde das Aggregat für die Sportwagen-Ikone. Nachdem die Opelaner beim Vorgänger Diplomat A V8 mit der Langlebigkeit eines US-Aggregats gemischte Erfahrungen gemacht hatten, musste dieses Mal ein Sportwagenmotor her. Der war für höhere Drehzahlen ausgelegt und hielt den Autobahnfahrten der deutschen Kunden stand. Der Clou des Diplomat B ist dennoch seine. Unter dem Auto hängt anstelle einer schweren Starrachse ein leichtes Achsrohr mit den Bremsen, das Differenzial ist am Wagenboden festgeschraubt. Daraus resultieren eine Straßenlage und eine präzise Reaktion auf Lenkbefehle, die zur Zeit des Diplomat ihresgleichen suchten und bis heute jeden Fahrer verblüffen. Doch schon 1977 endete die Bauzeit des Diplomat B.

Die Einrichtung ist so bequem wie Omas Sofa. Dazu kommt der skurrile Zeitgeist der 70er-Jahre.

Der Innenraum zeigt den Zeitgeist der frühen. Dazu gehören Rundinstrumente, Holz-Imitat, schwarzer Kunststoff und Plüsch-Velours in knalligen Farben. Der Sitzkomfort gleicht dem auf dem Sofa in Omas guter Stube. Am besten genießt man hinterm Steuer den dezent brabbelnden, lässt sich vom sanften Schub der Dreigang-Automatik in die Einzelsitze drücken und cruist lässig von dannen. Wenn der Gasfuß juckt, braucht man denbloß kurz zu kitzeln: Dann hebt sich der Vorderwagen aus den Federn, bei 80 km/h legt sich die zweite Fahrstufe ein, nach neun Sekunden ist der mächtige Diplomat auf hundert Sachen. Wer auf der Suche nach einem Diplomat B V8 ist, der sollte genau hinsehen. Gute Autos kosten! Optik-Tuning ist beliebt und verfeinert den Wagen in vielen Fällen. Unsachgemäßes Basteln kann aber zu unvorhergesehenen Kosten führen. Über Foren, Klubs und ähnliche Quellen sind Teile relativ problemlos zu beziehen, jedoch nicht immer für kleines Geld.