Der Opel Monza GSE war gut ausgestattet und vor allem eins: innen drin irrsinnig bequem.

Praktisch nie versiegender Kraftquell desist sein Reihensechszylinder mit drei Litern Hubraum, Einspritzung und 180 PS. Der schiebt den Opel mit Nachdruck an, hält sich aber beim Durst zurück. Power ist genug vorhanden, um auch heute noch die Kasseler Berge mit 170 Sachen zu stürmen. Zu seiner Zeit ging der Monza beinahe so gut wie ein. Die neutrale Kurvenlage und die Lenkpräzision wollen gar nicht zu einem Klassiker passen. Auch die Gelassenheit, mit der ein Opel Monza vier Personen plus Reisegepäck von Hamburg nach Mailand transportiert, erinnert eher an einen jungen Gebrauchten. Im Dauertest bei AUTO BILD KLASSIK nahm der Monza dazu mit seinem Raumgefühl, seiner Übersichtlichkeit und seinem Sitz- beziehungsweise Fahrkomfort für sich ein.