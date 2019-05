Der T16 ist ein spektakulärer Sonder-205. Mit ihm griffen die Franzosen in der legendären Gruppe B an.

Mit Blick auf den Breitensport nahm Peugeot 1988 denmit 102 PS und spartanischer Ausstattung ins Programm. Um die Homologation für die berühmte Gruppe B der Rallye-WM zu schaffen, entstand schließlich der brachiale. Der mag aussehen wie ein Tuning-Opfer der 80er, ist aber ein besonderer Leckerbissen für Sportfans. Die Luftein- und auslässe verraten das Konzept: Der 1,8-Liter-Motor sitzt quer hinterm Beifahrer, das Getriebe hinter dem Fahrer. Ein Zentraldifferenzial verteilt die Kraft im Verhältnis 45:55 an Vorder- und Hinterachse, beide mit Differenzialsperre. Das Auto wurde in Gitterrohrrahmenbauweise konstruiert, um gegen Audi Sport Quattro und Co bestehen zu können. Die Straßenversion muss mit soften 200 PS auskommen. Die Brüder für den Wettbewerb kamen auf mehr als das Doppelte und brannten mit großen Lenkern wie Michèle Mouton und Ari Vatanen am Steuer auf den Rallye-Pisten rund um den Globus wahre Feuerwerke ab.