Porsche 911 im Preis-Check: Marktanalyse für Elfer

ie Luft aus dem Markt für klassische 911 scheint raus zu sein: Manche Model­le steigen zwar noch im Wert, viele gaben zuletzt aber um bis zu zehn Prozent nach. Das klingt nicht dramatisch. An­gesichts der Ausgangspreise geht es aber meist um satte fünfstellige Summen, die Interessenten am Kauf eines klassischen Elfers jetzt weniger einplanen müssen.

911 Carrera RS 2.7 (1972-73): Träume von 700.000 bis 900.000 Euro sind geplatzt.

Laut Marius Brune vom Marktbeobachter Classic Data sind vor allem die teuren Spekulationsobjekte vom Preis­verfall betroffen. "Hier korri­giert der Markt das irrationale Wachstum der Vergangen­heit." Hauptverlierer ist der "Entenbürzel-­Carrera" RS 2.7: Er büßte 30 Prozent ein, wird mit einer halben Million Euro allerdings nach wie vor doppelt so hoch gehandelt wie 2013. Sportmodelle oder Raritäten sind laut Brune insgesamt unter Druck. So notiert der 964 RS im Sammlerzustand "nur" noch bei 175.000 Euro, 15.000 Euro niedriger als zu­letzt. Beim Speedster von 1989 (aktuell: 155.000 Euro) sank der Preis in ähnlicher Höhe. Selbst beim begehr­ten "Ur-Elfer" ist der Hype vorbei; gute Autos dürften bald wieder unter 200.000 Eu­ro kosten.