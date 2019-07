Porsche 912: Motor, Targa, Teile, kaufen

on April 1965 bis August 1969 bot Porsche den 912 als günstige Einsteigervariante zum 911 an, der mit anfangs 21.900 Mark vielen bisherigen Porsche 356-Fahrern zu teuer war. Der Downsizing-Elfer kam mit abgespeckter Ausstattung, vier statt sechs Zylindern im Heck und zum Kurs des gerade aus dem Programm genommenen 356 (Preis: 16.450 Mark). Parallel zum 911 gab es den 912 in drei Karosserie-Varianten: als Coupe, Softwindow-Targa mit Folienheckfenster und Targa mit starrer Glasscheibe.

Die frühen 912 hatten nur drei Instrumente, ab Modelljahr 1967 gab es fünf wie beim 911. ©M. Heimbach

Heute ist der 912 als alltagstauglicher Klassiker längst angekommen in der Porsche-Szene. Die Kosten für Wartung und Motorrevision liegen nur halb so hoch wie beim Elfer. Die frühe Elferform ist schnörkellos und hat längst seinen Platz im automobilen Designolymp. Stets im Blickfeld: die beiden Kanonenrohre mit ihren aufrecht im Wind stehenden Scheinwerfern. Außen nahezu identisch mit dem stärkeren Bruder, mussten Kunden nur innen auf ein bisschen Lametta verzichten. Drei statt fünf Uhren saßen im Instrumentenbord, Plastiklenkrad und Aluleiste ersetzten die Pendants aus Holz. Die wenigsten Zwölfer aber gelangten so mager in Kundenhand, meistens wurde der Elfer-Schmuck gegen Aufpreis gleich mitbestellt. Nicht nur die hinreißende Form, auch das aufwendige Fahrwerk stammten vom 911. Renommierte Autozeitschriften urteilten sehr positiv über den 912: "Das Übersteuern gehört der Vergangenheit an", attestierte "Road & Track" 1965, "es ist praktisch unmöglich, den 912 auf kurvigen Straßen in Verlegenheit zu bringen." Dafür war er trotz 100-Kilo-Vorteils zum Elfer schlichtweg zu schlapp. Aber auch nicht so hecklastig.