Wennschlägt die Stunde des. Seine 1,6 Tonnen Leergewicht sind beim Tritt aufs Gaspedal kaum zu bemerken. Der 5,4 Liter große V8 leistetund kommt auf mächtigemaximales Drehmoment. Die schieben den Porsche ab 3000 Umdrehungen so kraftvoll an, dass es bis zur Höchstgeschwindigkeit von 275 km/h "nur ein Katzensprung ist", wie es2012 in einem Vergleichstest formulierte. Beinahe unheimlich wirken die Präzision und die Leichtfüßigkeit, mit der die Beschleunigung vonstattengeht. Keine Vibrationen, kein Brüllen aus der Auspuffanlage, einfach nur nicht enden wollender Vortrieb. Wem das nicht scharf genug ist, der ist mit demvermutlich besser beraten als mit dem GTS. Doch dessen Geschichte folgt später.

Richtig bequem fahren im Porsche 928 GTS nur zwei. Er ist halt ein waschechtes Sportcoupé!

Derringt einem auch heute noch keine Kompromisse ab. An praktischem Können mangelt es ihm außerdem nicht. Zwar reisen maximal zwei Erwachsene bequem, dafür schluckt der Kofferraum bei umgelegter Sitzbank theoretisch eine. Nicht so groß gewachsene Fahrer stoßen aufgrund der überschaubar guten Übersichtlichkeit in engen Parkhäusern an ihre Grenzen. Doch der 928 GTS ist nicht größer als ein aktuellerdeshalb gilt Beschweren nicht. Problem für Interessenten: Der Anspruch der Ingenieure und die Liebe zum Detail in der Fertigung führen zu hohen Wartungskosten . Kenner ätzen, dass vermutlich nur Ersatzteile fürs Space Shuttle seltener und teurer sind.