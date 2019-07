Der Carrera GT ist nichts für jedermann. Schon die Carbon-Keramik-Kupplung gilt als Prüfung für Fahrer.

Bei der Entwicklung des(Bauzeit von 2003 bis 2007) konnten die Ingenieure aus dem Vollen schöpfen. 70 Patente wurden neu angemeldet. Monocoque und Aggregateträger bestehen ausund wiegen zusammen nur 100 Kilogramm. Nur wenige Schrauben am Auto sind aus Stahl. Darüber hinaus wurdenundverwendet. Für die Sicherheit sorgen Crashboxen aus. Sie nehmen die Energie am besten auf und sind rostfrei. Die Druckstreben für die Federbeine vorne und die Hinterachsquerlenker sind ebenfalls aus Edelstahl. Um dieses Fahrgerät artgerecht zu bewegen, bringt man am besten Erfahrung mit. Allein die Bedienung der Kupplung aus Carbon-Keramik gilt als Herausforderung. An elektronischen Fahrhilfen sind nurund eine Traktionskontrolle an Bord.