ieser Porsche ist nichts weniger als das fehlende Bindeglied zwischen dem VW-Käfer-Vorläufer KdF-Wagen und dem Porsche 356: In den USA kommt im August in Monterey ein Porsche unter den Hammer, wie es keinen zweiten gibt. Das Auto war ein für das nie durchgeführte Rennen Berlin-Rom gebautes Sportcoupé , das sich jahrzehntelang in Besitz der Porsche-Familie befand. Entwickelt von Ferdinand Porsche, gefahren von dessen Sohn Ferry, ist es das erste Auto, das den Schriftzug Porsche trug. "Ohne den Typ 64 gäbe es keinen Porsche 356, keinen 550 und keinen 911", sagte der Autoexperte Marcus Görig von RM Sotheby's über diesen ersten Porsche, der oft auch Berlin-Rom-Wagen genannt wird – für dieses Rennen war der Wagen konzipiert worden. Doch wegen des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges fand das Rennen nie statt.

Der Wagen basiert auf dem Prinzip des Volkswagens, dessen Exposé Ferdinand Porsche 1934 verfasste. Im Februar 1936 wurde der erste fahrbereite Prototyp des Käfers (Typ 60) fertiggestellt. Auf dessen Grundlage realisierte Ferdinand Porsche einen leichten und leistungsfähigen Sportwagen – den Typ 64. Beim Karosseriebauer Reutter entstand die stromlinienförmige Aluminium-Karosserie mit verkleideten Radläufen. Drei Fahrzeugen wurden gebaut, einzig das dritte mit der genauen Bezeichnung VW Typ 60W10 überlebte. Es erhielt mit der Gründung der Firma Porsche in Österreich 1946 den Porsche-Schriftzug am Vorderwagen,.

Drei Typ 64 entstanden. Der erste wurde nach einem Unfall aus dem Verkehr gezogen. Der zweite soll von amerikanischen Truppen zerstört worden sein, als sie 1945 die Porsche-Ländereien in Zell am See besetzen. Der dritte, und nun zur Auktion stehende Typ 64, entstand auf dem Chassis des verunfallten ersten Wagens. Ferry Porsche verkaufte das Auto Ende der 40er-Jahre an den österreichischen Rennfahrer Otto Mathé. In den 90er-Jahren erwarb der österreichische Porsche-Spezialist Thomas Gruber das Auto. Dieser allererste Porsche könnte Millionen bringen – die Versteigerung findet vom 15. bis. 17. August in Monterey statt. Sotheby's rechnet mit einem Verkaufspreis von umgerechnet 18 Millionen Euro.