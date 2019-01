Bei der Demonstration in Texas erreichte Carroll Shelby persönlich am Steuer des Monster-Mustang schließlich 273 km/h Spitze. Die schmalen Reifen spulten die angepeilten 500 Meilen (rund 800 Kilometer) mit einem Schnitt von 228 km/h dem Vernehmen nach klaglos ab und sollen am Ende noch mehr als 90 Prozent ihres Profils gehabt haben. Allerdings waren sie mit Stickstoff gefüllt. Shelby musste die Idee einer Super-Snake-Kleinserie von 50 Autos damals verwerfen, weil der Wagen vermutlich doppelt so teuer wie ein normaler GT 500 geworden wäre. Ford holte das 2018 nach und baute auf der Basis von 67er-Mustangs zehn Exemplare.