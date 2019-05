as Knurren seines Boxers macht deneinzigartig. Genau wie der klassischerweise dunkelblaue Lack und die goldenen Felgen . 1994 standen in Japan die ersten Autos beim Händler. Zunächst von Hand gebaut und mit 250 PS unter der Haube. Die trafen auf 1230 Kilo Gewicht und legten den Grundstein für eine Legende.

Ambitionierte Rallye-Fahrer sollten den heißenkaufen und mit ihm auf Sieg fahren können. Das gelang schließlich auch jenem wilden Jungspund aus Schottland, der vorher seinen Legacy mindestens einmal pro Rallye zerlegt hatte.fand mit dem kompaktenseinen Groove und holte sich 1995 den Fahrertitel in der Rallye-Weltmeisterschaft. Bonus: der Konstrukteurstitel für Subaru. Seitdem ist der Impreza von den Rallye-Pisten dieser Welt nicht mehr wegzudenken. Sei es vor den Toren von Hamburg oder von Buenos Aires. Eine Rallycross- und eine X-Games-Karriere kann der Japaner ebenfalls vorweisen. Sogar auf die Mattscheibe beziehungsweise auf die Kinoleinwand haben es Impreza geschafft. Als Beispiele seien dieund Ken Blocks Gymkhana genannt.

Auf Rallye-Pisten war der Subaru in seinem Element. Dann hieß er WRC (World Rally Car) statt WRX.

Heiß begehrtes Sammlerstück unter Fans: der auf dem WRX basierende Impreza Prodrive P1 mit 280 PS.

Neben dem Motorsport hat der "" in der Tuning-Szene und unter Sammlern zahlreiche Liebhaber. Spezialisierte Importeure holen Versionen vom Impreza WRX STi ins Land, die es in Deutschland oder auf dem europäischen Kontinent nicht offiziell gab. Wer auf einem Fan-Treffen auffallen will, braucht gar nicht mehr mit einem Linkslenker aufkreuzen. Besondere Aufmerksamkeit garantieren limitierte Versionen wie ein, ein, einoder ein