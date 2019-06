Erkennungszeichen: Der Tankdeckel im Kotflügel hinten rechts verrät den Viertakter.

Allerdings gehört etwas Mut dazu, die Möglichkeiten desauszuschöpfen. Schließlich sitzt man wie eh und je in einer zarten Duroplast-Karosse. Doch der Kleine dankt es dem engagierten Lenker mit Fahrleistungen, für die Trabis mit Zweitakter erst aufwendig frisiert werden mussten. Ohne Gegenwind schnurrt derleichte "Eins Eins" den Berg runter bis auf. Beim Zwischenspurt schiebt der VW-Motor im Vergleich zum 26-PS-Aggregat des Vorgängers nachdrücklich an. In schnellen Kurven gilt es schließlich genau aufzupassen! Lupft der Fahrer an der falschen Stelle das Gaspedal, kommt der Trabi quer. Von außen unterscheidet sich derin einigen Details von seinem Vorgänger. Neben den Typenschildern am Heck und den Plastik-Stoßstangen (das Auto auf den Bildern ist ein Vorserienmodell) sind da vor allem die Kante in der Motorhaube und der Tankstutzen im Kotflügel hinten rechts.