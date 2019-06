Ursprünglich hattedenals limitiertes Homologationsmodell für die Teilnahme an der britischen Tourenwagen-Meisterschaft aufgelegt. Angesichts des großen Erfolgs legten die Schweden 1996 mit demnach. Der holtaus seinem per Turbo aufgeladenen Fünfzylinder und rennt abgeregelte 250 km/h Spitze. Für den Sprint von 0 auf 100 braucht die Version mit Schaltgetriebe rund sieben Sekunden. Das maximale Drehmoment steht zwischen 2400 und 5600 U/min zur Verfügung und liegt bei 350 Nm. Dazu sind eine elektronischeund einean Bord (Schaltversion), die die Traktion bei Kurvenfahrten verbessern sollen. Das Sportfahrwerk ist nötig und sinnvoll. Wer aber 850 R fährt und dabei Musik hört, ist selbst schuld. Die Soundkulisse des Fünfzylinders ist viel zu aufregend, um sie zu übertönen. Einziger Wermutstropfen: Der Turbo-Schub verlangt locker nach 20 Litern Kraftstoff

Innen drin geht es luxuriös zu. Eine Klimaanlage, feine Holz-Intarsien und Ledersitze gehören zur Ausstattung.

Sich einenzu gönnen, ist eine Sünde fast ohne Reue. Der Motor gilt trotz der scharfen Daten als robust und vertrauenswürdig, bei regelmäßigengilt er als markentypischer Dauerläufer. Dazu punktet der Schwede mit seiner vollverzinkten Karosserie. Derknabbert bei geschundenen Exemplaren mitunter an der Haubenkante über den Scheinwerfern und an den Schwellern. Ansonsten zeigt sich die Karosserie problemfrei. Sind oberes Motorlager, Kühlwasserschläuche, Wegfahrsperre, Kraftstoff- und die Servopumpe in Ordnung, gilt der entscheidende Blick vor einem Kauf den vorderen Traggelenken. Mit Klimaanlage , elektrisch verstellbaren Ledersitzen und Walnussholz-Intarsien fehlt es dem Innenraum an nichts. Für den konstanten Einsatz bei schlechtem Wetter eignet sich derallerdings besser.