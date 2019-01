Vorschau: Bremen Classic Motorshow 2019

ie Bremen Classic Motorshow (1. -3. Februar 2019; Tagesticket 16 Euro) läutet die Klassiker-Saison ein. Dieses Jahr erwartet die Besucher eine Sonderschau zu "Kombi-Klassikern" mit zwölf Exponaten (Halle 5). Das Highlight dort ist ein nur zwölfmal gebauter Aston Martin DB5 Shooting Brake , die Kombiversion von James Bond legendärem Dienstwagen . Weitere Filmhelden aus Blech fahren in Halle 6 als "V8-Movie-Stars" vor. Darunter "Christine", ein 1958er Plymouth Fury, aus John Carpenters gleichnamigen Horrorfilm oder das "Blues Mobil" der "Blues Brothers", ein Dodge Monaco von 1974. Zum 40. Jubiläum des VW T3 hält der Bulli-Profi Dirk Klöß in Halle 4 Vorträge zum Thema T3-Restaurierung. Anhand eines VW-T3-Joker-Campers zeigt er auf einer Hebebühne die Schwachstellen und erklärt, worauf man achten muss. Sensationelles Exponat: ein schwimmfähiger T3-Bus.

Der Golf 2 startet gerade in die Klassiker-Karriere. Dieser ’88er mit 90 PS sollte vor einem Jahr 6600 Euro kosten.

Die BCM ist auch immer eine große Verkaufsmesse. Im angrenzenden, zugigen Parkhaus holen sich Altblechfans entweder die erste schwere Erkältung des Jahres oder einen günstigen Old- oder Youngtimer für den Start ins salzfreie Frühjahr. Während in den behaglich geheizten Hallen teures Garagengold glänzt, warten im fahlen Neonschein auf vier Etagen rund 250 Old- und Youngtimer auf Käufer mit schmalem bis mittlerem Geldbeutel. Das Spektrum reichte 2018 vom mainstreamigen Mercedes 123 bis zum seltenen Alfa 6 . Zustand und Preisniveau waren überwiegend bodenständig, manchmal hieß es auch nur norddeutsch knapp "fährt, macht und tut". Wenn es auf einer Messe irgendwo die Chance auf Schnäppchen gibt, dann hier.