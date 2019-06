ie Reifenspuren einer Legende auszufüllen, ist schwer. Waren da bereits zwei Ikonen, ist es noch schwerer. Kein Wunder also, dass derum seinen Platz in der Ahnengalerie der kompakten Sportler hart kämpfen musste. Die bekannten Schwächen seiner Baureihe machten es GTI Nummer drei nicht leichter.

Leistungszuwachs: Als 8V (Bild) leistet der GTI-Motor des Golf III 115 PS, als 16V bringt er es auf 150.

Dabei passen die Zutaten richtig gut zum Rezept. 1991 kam der Golf der dritten Generation. Er basierte auf der Konstruktion des Vorgängers, war aber runder und vor allem sicherer. Das brachte ein Plus an Gewicht mit sich, was wiederum die Dynamik hemmte. Dermit 115 PS kam 1991 und hatte gerade mal drei PS mehr als sein Vorgänger. Kurze Zeit später folgte der, der aus seinen zwei Litern Hubraum schon 150 PS holte und den 3er-GTI immerhin 215 km/h schnell rennen ließ. Kein schlechter Wert für die beginnenden 90er-Jahre! Zusätzlich zum Mehr an Leistung spendierte VW eine geänderte Servolenkung, eine um 15 Millimeter tiefergelegte Karosserie mit modifizierten Stabis, Querlenkern, Radlagergehäusen, Antriebswellen und Domlagern. Äußeres Erkennungszeichen waren Fünflochräder und Scheibenbremsen hinten. Der 16V hatte serienmäßig ein integriertes, für den 8V war es gegen Aufpreis zu haben.