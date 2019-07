Über die 71 Golf Limited hinaus baute VW den 210-PS-Motor in eine Handvoll weiterer Autos ein.

Denlegteals Homologationsmodell auf, um in der "Rallye Gruppe A" fahren zu dürfen. Mit seinen verbreiterten Radhäusern, eckigen Scheinwerfern, Allradantrieb und serienmäßigen 160 PS ist er längst zur Ikone geworden und wird entsprechend teuer gehandelt. Wenn überhaupt mal einer zum Verkauf steht. 5000 Stück wurden gebaut, Neupreis 1989: 46.500 Mark.führte im 210 PS starken Spezial-Aggregat seinerzeit alles zusammen, was Golf und Co schnell machte. 200 Motoren sollen entstanden sein. 71 davon treiben denan. Darüber hinaus konnte jeder, der rund 25.000 Mark investieren wollte, bei VW Motorsport den Motor-Umbau in Auftrag geben. Drei bis fünf Passat 16V G60 und einige Corrado soll es geben. Dazu kommen ein paar Golf 3 undRallye-Golf mit 210 PS.