aum ein deutscher Autobauer hat eine so bewegte Geschichte wie der Volkswagen-Konzern. 1937 offiziell gegründet, brachte das Unternehmen Ikonen wie den VW Käfer oder den Golf auf die Straße, hatte aber auch dunkle Kapitel wie den Dieselskandal oder diverse Machtkämpfe an der Spitze zu überstehen. Von Anfang an symbolisierten die zwei Buchstaben " V " und "W" in einem Kreis den Namen der Wolfsburger. Doch VW war nicht immer gleich VW, auch grafisch gesehen. Mehr als zehn Mal änderte sich das VW-Markenzeichen im Laufe der Jahre, teilweise wurden verschiedene Versionen gleichzeitig verwendet. Anlässlich der neuen, der zwölften Version blickt AUTO BILD in der Bildergalerie zurück und zeigt alle Versionen des Emblems mit Jahresangaben (so weit möglich) und einem kurzen Blick auf die Historie!