V iele Autoliebhaber suchen ein Gefährt für die kalte Jahreszeit, wenn der geliebte Oldie trocken im Winterquartier steht. Womit dann fahren? Einen halbtoten Kleinwagen mit Rest-TÜV anschaffen? Eine billige Winterkarre runterreiten? Gar auf ein modernes Kfz umsteigen? Kann man machen, muss man aber nicht. Es gibt Youngtimer, viele davon mit Allrad, die die Mobilität im Winter sicherstellen und dazu noch Freude beim Fahren bringen. Zusätzlich zur Auto-Auswahl gibt es Tipps für den Winterauto-Kauf.

BMW 325ix (E30): 3er als Bergsteiger

3er in den Bergen: Der 4x4 BMW verblüfft mit seinem Schlechtwegetalent nicht nur den Fahrer. BMW E30: Zwar lässt sich fast jeder 3er mit den passenden Reifen und genügend Erfahrung auch bei schlechtem Wetter gut fahren. Doch das toppt der 325ix der Baureihe E30. BMWs erster Allradler spendet nicht nur auf rutschigem Asphalt Freude, er erobert auch Skihänge und hohe Pfade in den Bergen. Der ix verteilt die Kraft seines 171 PS starken Sechszylinders konstant im Verhältnis 37 zu 63 auf Vorder- und Hinterachse und verfügt zudem hinten über ein Sperrdifferenzial. Das macht ihn zum Partner für alle Wetterlagen. Die leicht erhöhte Bodenfreiheit des Gelände-3ers eröffnet dazu Pisten, die BMW-Fahrer Mitte der 80er nur vom Hörensagen kannten. Zum Beispiel der legendäre: Zwar lässt sich fast jedermit den passenden Reifen und genügend Erfahrung auch bei schlechtem Wetter gut fahren. Doch das toppt derder Baureihe E30. BMWs ersterspendet nicht nur auf rutschigem Asphalt Freude, er erobert auchund hohe Pfade in den Bergen. Der ix verteilt die Kraft seinesstarken Sechszylinders konstant im Verhältniszuaufund verfügt zudem hinten über ein. Das macht ihn zum Partner für alle Wetterlagen. Die leichtdes Gelände-3ers eröffnet dazu Pisten, die BMW-Fahrer Mitte der 80er nur vom Hörensagen kannten.

Checkliste fürs ideale Winterauto:

Wer das passenden Winterauto sucht, sollte genau hinschauen. Die folgenden Tipps helfen beim Finden des richtigen Autos im richtigen Zustand:

Heizen im Winter

Warme Gedanken helfen beim Kauf des Winterautos nicht: Checken Sie Funktion und Wirksamkeit von Heizung und Belüftung. Klappt die Luftverteilung, heizt das System noch ordentlich? Vorsicht bei süßlichem Kühlmittelgeruch und einem feuchtem Teppich - eventuell verabschiedet sich bald der Heizungskühler. Bei Gluckern in den Schläuchen ist eventuell nicht richtig entlüftet. Sitz- und Außenspiegelheizung vorhanden? Perfekt!



Licht und Beleuchtung

Funktionen der Beleuchtung, vom Standlicht bis zur Bremsleuchte. Blinde, angelaufene Reflektoren und zerbrochene Leuchtengläser (Wassereinbruch, möglicher Elektrik-Ärger!) lassen Sie unter Umständen im Dunkeln tappen. Vorsicht bei anfälligen Leuchtsystemen, die vor 20 Jahren der letzte Schrei waren (zum Beispiel beim Golf 4): Austausch kann teuer werden und außer Geld auch Nerven kosten. Klassiker-Verbrauchstest: Die sparsamsten Oldies zur Galerie Prüfen Sie die, vombis zur. Blinde, angelaufeneund zerbrochene(Wassereinbruch, möglicher Elektrik-Ärger!) lassen Sie unter Umständen im Dunkeln tappen. Vorsicht bei anfälligen, die vor 20 Jahren der letzte Schrei waren (): Austausch kann teuer werden und außer Geld auch Nerven kosten.

Bremsentest

Sehen Sie sich die Bremsbauteile an: Sind Scheiben, Beläge, Schläuche und Leitungen (noch) in Ordnung, oder signalisieren Tragbild, Belagstärke & Co den bald fälligen Austausch? Schwappt die Bremsflüssigkeit trübe vor sich hin? Wer günstig an Teile kommt und selber reparieren kann: okay. Ansonsten: entweder Finger weg oder Preis runterhandeln. Bestehen Sie auf Probefahrt und Bremsentest. Bei neueren Systemen: Vorsicht, wenn die ABS-Warnleuchte leuchtet. Ist nur bei Mercedes oft ein Elektronik-Fehler.

Sind passende Reifen drauf?

Bereifung, mit ausreichend Profil und nach Möglichkeit mit dem "Alpine"-Symbol, das bei Reifen, die ab 1.1. 2018 produziert wurden, zwingend vorgeschrieben ist. Sonst müssen Sie gleich nach dem Kauf des Wagens die nächsten Hunderter für Winter- oder Ganzjahresreifen ausgeben, weil das beabsichtige Winterauto noch auf Sommerreifen rollt. # Winterreifen 225/45 R 17 Bewertung* 1. Continental

WinterContact TS860 91 H Noten: 1-/2+/2+/2+

Urteil: vorbildlich

2. Goodyear

UltraGrip Performance+ 91 H Noten: 1-/1-/2/2

Urteil: vorbildlich

3. Michelin

Alpin 6 91 H Noten: 2+/2+/2/1-

Urteil: vorbildlich

4. Apollo

Aspire XP Winter 94 V Noten: 2/2+/2/1-

Urteil: vorbildlich

5. Bridgestone

Blizzak LM 005 91 H Noten: 2/1-/2/2

Urteil: vorbildlich

6. Vredestein

Wintrac Pro 94 H Noten: 2/2+/2/2-

Urteil: vorbildlich

7. BF Goodrich

g-Force Winter 2 94 H Noten: 1-/2+/2-/2

Urteil: gut

8. Semperit

Speed-Grip 3 91 H Noten: 1-/2/2-/2+

Urteil: gut

9. Hankook

Winter i*cept RS² 91 H Note: 1/2-/2-/2

Urteil: gut

10. Uniroyal

MS Plus 77 91 H Noten: 2+/2/2-/2-

Urteil: gut

11. Nexen

Winguard Sport 2 91 H Noten: 2/2/2-/2

Urteil: gut

12. Fulda

Kristall Control HP2 91 H Noten: 2+/2-/2-/2-

Urteil: gut

12. Nokian

WR Snowproof 91 H Noten: 2+/2-/2-/2-

Urteil: gut

14. Yokohama

BluEarth-Winter (V905) 91 H Noten: 2-/2-/2-/2

Urteil: gut

*Kapitelnoten in den Testkapiteln "Schnee", "Nass", "Trocken", "Kosten". Achten Sie auf aktuelle, mit ausreichendund nach Möglichkeit mit dem, das bei Reifen, die ab 1.1. 2018 produziert wurden, zwingend vorgeschrieben ist. Sonst müssen Sie gleich nach dem Kauf des Wagens die nächsten Hunderter füroderausgeben, weil das beabsichtigenoch aufrollt.

Ausreichend TÜV?



HU-Frist sollte nicht im Dezember auslaufen. Unnötig, das zu betonen? Leider nicht. Das Überziehen der HU um ein, zwei oder drei Monate ist kein Kavaliersdelikt. Das gibt Ärger. Bei allgemeinen Verkehrskontrollen, die durch die Polizei gerne zu Beginn von Herbst und Winter verstärkt vorgenommen werden. Und wenn ein Unfall passiert, sowieso. Wichtig bei Winterautos: Diesollte nicht im Dezember auslaufen. Unnötig, das zu betonen? Leider nicht. Dasum ein, zwei oder drei Monate. Das gibt Ärger. Bei allgemeinen, die durch die Polizei gerne zu Beginn von Herbst und Winter verstärkt vorgenommen werden. Und wenn ein Unfall passiert, sowieso.

Welcher Antrieb?