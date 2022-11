Am häufigsten sind Vertragslaufzeiten zwischen sechs Monaten und einem bis zwei Jahren. Abschließen können ein Auto-Abo sowohl Gewerbe- als auch Privatkunden. Die Kosten beginnen bei weniger als 200 Euro. Je höher Fahrzeugwert und Ausstattung, desto teurer logischerweise auch der monatliche Preis. Für ein Fahrzeug aus dem Luxussegment können es mehr als 1000 Euro im Monat werden. Übrigens handelt es sich beim Auto-Abo stets um vorkonfigurierte Fahrzeuge, in der Regel sind dann keine Änderungen an der Ausstattung mehr möglich.

Der chinesische Newcomer Lynk & Co bietet das Plug-in-Hybridmodell O1 im monatlich kündbaren Abo an. Preis: 500 Euro mit 1250 Kilometern inklusive. Dazu kommen klassische Autovermieter wie Sixt, Hertz und Europcar, die ebenfalls vom Trend zum Abo profitieren wollen. Bei den Vertragsbedingungen und Details entsprechen diese Angebote eher Langzeitmietwagen. Mit dem Shell-Recharge-Abo gehört auch ein Mineralölmulti zu Abo-Anbietern, der sich mit seiner Fahrzeug-Palette besonders zukunftsträchtig aufstellt: Bestellbar sind nur E-Autos.Um das beste Angebot zu finden, kommen Interessenten um einen ausführlichen Vergleich und das Studium des Kleingedruckten nicht herum. Laufzeit, Kilometerpauschale, Anzahl der Fahrer, Lieferfrist, Abholung oder Anlieferung, Mindestalter, Startgebühr? All das gilt es in Erwägung zu ziehen.

Bei der Rückgabe prüft ein beauftragter Gutachter, ob und was für Schäden am Fahrzeug vorhanden sind. Was als Schaden und was noch als Gebrauchsspur gilt, ist genau definiert. Interessant ist in diesem Zusammenhang, welche Richtlinien angelegt werden. Das sollte bereits vor der Anmietung abgeklärt werden. Außerdem sollte auch bei der Übergabe genau darauf geachtet werden, ob evtl. bereits kleinere Schäden am Fahrzeug vorhanden sind und ob alles vollständig an Bord ist. Ansonsten unbedingt auf dem Lieferschein vermerken!