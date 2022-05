Wann kann ich die Kfz-Versicherung kündigen/wechseln?

• Zum Ablauf des Versicherungsjahres

Das Versicherungsjahr ist in den meisten Fällen identisch mit dem Kalenderjahr (Ausnahmen: Verträge mit unterjähriger Laufzeit). Der Vertrag kann also zum Jahresende gekündigt werden. Die Frist beträgt einen Monat - daraus ergibt sich der Stichtag 30. November. Bis zu diesem Tag muss die Kündigung der Versicherung vorliegen.

Bei einer Beitragserhöhung

Auch wenn die Versicherung die Beiträge erhöht, ist eine Kündigung möglich. Grund für die Beitragserhöhung kann zum Beispiel eine Tarifänderung oder eine Umstufung bei der Auch wenn die Versicherung die Beiträge erhöht, ist eine Kündigung möglich. Grund für die Beitragserhöhung kann zum Beispiel eine Tarifänderung oder eine Umstufung bei der Typklasse oder Regionalklasse (nicht bei einem Umzug!) sein. Die Kündigung muss mit Zugang der Benachrichtigung über die Beitragserhöhung innerhalb eines Monats erfolgen. Nicht gekündigt werden kann allerdings, wenn sich die Beitragserhöhung als Folge eine Rückstufung in der Schadenfreiheitsklasse (nach einem Schaden) ergibt.

• Nach einem Schaden

Die Kfz-Versicherung kann auch nach einem Schaden gekündigt werden. Die Frist für die Kündigung beträgt auch hier einen Monat. Entscheidend für den Beginn der Frist ist der Termin, zu dem die Versicherung den Versicherten über die Schadensregulierung informiert (Schaden wird übernommen/nicht übernommen, Schuldfrage soll vor Gericht geklärt werden).

Beim Fahrzeugwechsel

Wer sein altes Auto verkauft und sich ein neues kauft, kann für das neue Auto eine neue Kfz-Versicherung abschließen. Die Versicherung ist nicht von einem Fahrzeug auf das andere übertragbar! Sie erlischt auch nicht automatisch mit dem Verkauf eines Fahrzeugs, sondern geht auf den Käufer über (ohne den Wer sein altes Auto verkauft und sich ein neues kauft, kann für das neue Auto eine neue Kfz-Versicherung abschließen. Die Versicherung ist nicht von einem Fahrzeug auf das andere übertragbar! Sie erlischt auch nicht automatisch mit dem Verkauf eines Fahrzeugs, sondern geht auf den Käufer über (ohne den Schadenfreiheitsrabatt ). Der Käufer kann die Versicherung einfach beibehalten oder innerhalb eines Monats nach dem Kauf eine neue Versicherung abschließen. Erst, wenn auf das Fahrzeug eine neue Versicherung abgeschlossen wird, erlischt der alte Versicherungsvertrag.

Checkliste Kfz-Versicherungswechsel

• Kündigungsfristen prüfen

Bei den meisten Verträgen beginnt ein neues Versicherungsjahr mit dem 1. Januar – das heißt: Die Kündigung muss bis zum 30. November erfolgen. Es gibt aber auch unterjährige Verträge mit anderen Kündigungsfristen. Bei Beitragserhöhungen gilt eine Kündigungsfrist von vier Wochen mit Erhalt der Benachrichtigung.

• Tarife vergleichen

Am einfachsten lassen sich Versicherungstarife mit einem Tarifrechner wie dem von Verivox (Hinweis der Redaktion: Verivox ist Kooperationspartner von autobild.de) überprüfen. Der Kfz-Rechner ermittelt für Sie in wenigen Schritten Ihre persönlich günstigsten Versicherungsofferten in Haftpflicht und Kasko. Und das inklusive einer ausführlichen Beschreibung der gebotenen Tarifmerkmale und Leistungen, sodass Sie beides vor einem Abschluss bewerten können.

• Neuen Vertrag abschließen

Vor der Kündigung der bestehenden Kfz-Versicherung sollte bereits ein konkretes Angebot einer anderen Versicherung vorliegen beziehungsweise der neue Vertrag unter Dach und Fach sein. Grund: Bei der Haftpflicht dürfen die Versicherer keinen Kunden ablehnen, bei Teil- und Vollkasko dagegen schon. Laufzeitüberschneidungen der Policen sind außerdem teuer.



In den AGBs der Versicherungsgesellschaft steht, ob die Kündigung schriftlich erfolgen muss (Brief) oder, ob sie auch in Textform möglich ist (Fax, E-Mail). Wer auf Nummer sicher gehen will, verschickt die Kündigung als Einschreiben mit Rückschein. Kommt es zu Unstimmigkeiten, kann man so nachweisen, dass das Schreiben bei der Versicherung angekommen ist. Wichtig: Für die Einhaltung der Frist zählt das Eingangsdatum bei der Versicherung, nicht der Poststempel. ( • Alten Vertrag kündigenIn den AGBs der Versicherungsgesellschaft steht, ob die Kündigung schriftlich erfolgen muss (Brief) oder, ob sie auch in Textform möglich ist (Fax, E-Mail). Wer auf Nummer sicher gehen will, verschickt die Kündigung als Einschreiben mit Rückschein. Kommt es zu Unstimmigkeiten, kann man so nachweisen, dass das Schreiben bei der Versicherung angekommen ist. Wichtig: Für die Einhaltung der Frist zählt das Eingangsdatum bei der Versicherung, nicht der Poststempel. ( Weitere Infos zum Kfz-Versicherungswechsel

So funktionieren Kfz-Versicherungs-Rechner

Schritt 1: Eingabe des Fahrzeugs – entweder per Eingabe des Fahrzeugs – entweder per Hersteller- und Typschlüsselnummer (HSN/TSN) oder per Modellsuche. Halten Sie am besten Ihre(n) Zulassungsbescheinigung Teil I/Fahrzeugschein bereit.

Schritt 2: Hier werden vom Kfz-Versicherungs-Rechner zahlreiche persönliche Angaben abgefragt. Zum Beispiel zum Fahrzeughalter bzw. zu weiteren Fahrern des Wagens, zur voraussichtlichen Kilometerzahl im Jahr, zum Schadenfreiheitsrabatt und einiges mehr. Nehmen Sie sich die Zeit, alle Angaben wahrheitsgemäß zu beantworten, denn nur so können Sie die tatsächlichen Kosten für Ihre Autoversicherung berechnen. Auch Fragen zu bestimmten Arbeitgebern haben ihren Sinn, denn oft sind damit Rabatte verbunden. Name und Anschrift müssen Sie nicht angeben. Erst wenn Sie im Anschluss online einen Vertrag abschließen oder sich Unterlagen unverbindlich per E-Mail zusenden lassen möchten, geben Sie Ihren Namen an.

Schritt 3: Hier geht es um den gewünschten Versicherungsschutz, also Haftpflicht und Teil- oder Vollkasko sowie die Selbstbehalte.

Schritt 4: Die Eingabe aller Daten dauert weniger als zehn Minuten. Auf Knopfdruck vergleicht der Rechner jetzt alle Versicherungstarife, die in seiner Datenbank vorliegen. Alle Angebote werden nach Preis sortiert angezeigt. Über Filterfunktionen können einzelne Tarife miteinander verglichen werden. Hat man ein passendes Angebot gefunden, besteht die Möglichkeit, direkt über den Versicherungs-Rechner einen Abschluss zu beantragen. Einige Vergleichsrechner bieten als Service sogar an, die Kündigung des alten Vertrags in die Wege zu leiten.



Die Nutzung von Kfz-Versicherungs-Rechnern ist in der Regel kostenlos – Vergleichsportale wie Verivox oder Check24 finanzieren ihren Service dadurch, dass sie bei einem Abschluss, der über ihren Rechner erfolgt ist, von den Versicherungen eine Provision erhalten. Sie fungieren also quasi als Makler.

Kfz-Versicherung kündigen – so geht es richtig

Wie sollte das Kündigungsschreiben formuliert sein?

Die Betreff-Zeile sollte "Kündigung der Kfz-Versicherung" lauten. Darunter sollten die Nummer des Versicherungsscheins und das amtliche Kfz-Kennzeichen angegeben werden. Wichtig ist auch die Angabe des Kündigungsgrundes – zum Beispiel "fristgerechte Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres", "Sonderkündigungsrecht wegen Beitragserhöhung" oder "Sonderkündigungsrecht wegen Schadenfall". Bitten Sie zudem immer um eine Bestätigung der Kündigung. Datum und Unterschrift nicht vergessen!

Kann die Kündigung der Kfz-Versicherung auch per E-Mail oder Fax erfolgen?

Beachten Sie dazu die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Versicherungsgesellschaft. Dort steht, ob die Kündigung schriftlich erfolgen muss (Brief) oder auch in Textform möglich ist (Fax, E-Mail). Wer auf Nummer sicher gehen will, verschickt die Kündigung als Einschreiben mit Rückschein. Kommt es zu Unstimmigkeiten, kann man so problemlos nachweisen, dass das Schreiben bei der Versicherung angekommen ist. Dabei ist jedoch zu beachten, dass für die Einhaltung der Kündigungsfrist das Eingangsdatum bei der Versicherung entscheidend ist, nicht der Poststempel auf dem Brief. Schicken Sie das Schreiben besser schon etwa vier Tage vor Ablauf der Frist ab (gegebenenfalls auch Sonn- und Feiertage beachten). ( Mehr zum Thema Kfz-Versicherung kündigen

Haftpflicht, Vollkasko, Teilkasko – das sind die Unterschiede

Die Kfz-Haftpflichtversicherung ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Jeder Fahrzeughalter muss sie abschließen. Sie deckt Ansprüche Dritter ab und greift bei Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Werden also bei einem Unfall Personen verletzt, dann übernimmt die Kfz-Haftpflicht des Unfallfahrers die Kosten, die sich für die Geschädigten ergeben. Das können Heilungskosten sein, Schmerzensgeld oder Ersatz für einen Verdienstausfall. Neben den Kosten für Personenschäden werden auch Reparaturkosten an den Fahrzeugen der Unfallopfer werden von der Kfz-Haftpflicht des Unfallfahrers übernommen, ebenso wie Abschleppkosten, Gutachterkosten Nutzungsausfall bzw. Kosten für ein Ersatzfahrzeug oder Ersatz für die Wertminderung.

Vollkasko oder Teilkasko? Was lohnt sich wann?

Tendenziell ist die Vollkasko bei Fahrzeugen mit hohem Listenpreis, insbesondere bei Neufahrzeugen, zu empfehlen. Bei älteren Fahrzeugen hängt das vom Bedarf und dem finanziellen Spielraum des Versicherungsnehmers ab. Unabhängig vom Alter des Fahrzeugs ist jedem Versicherungsnehmer vor der Entscheidung für oder gegen die Vollkasko der Vergleich anzuraten. Denn der Abschluss einer Vollkasko kann gegenüber der Teilkasko durchaus interessant sein. Nämlich dann, wenn man einen günstigen SF-Rabatt in der Vollkasko zur Verfügung hat. In einigen Fällen kann eine Vollkaskoversicherung sogar günstiger sein als eine Teilkaskoversicherung. Das hängt damit zusammen, dass das sich Schadensrisiko für die beiden Kaskoversicherungen je nach Fahrzeugtyp und Wohnort deutlich unterscheiden kann. ( Mehr zum Thema Vollkasko oder Teilkasko

Auf diese Leistungen sollten Sie bei Ihrer Kfz-Versicherung achten

1. Die Deckungssumme der Haftpflicht sollte deutlich über der gesetzlich geforderten Mindestsumme liegen (7,5 Millionen Euro bei Personen-, eine Million bei Sachschäden). Empfehlenswert ist eine Deckungssumme von 100 Millionen Euro.

2. Die Kaskoversicherung sollte auch bei Schäden, die auf grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind, greifen. So besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn der Kunde etwa abgelenkt vom CD-Wechsel eine rote Ampel überfährt und so einen Unfall verursacht. Der Kfz-Versicherer zahlt dann den Schaden in voller Höhe.

3. Bei Neuwagen ist wegen des hohen Wertverlusts eine Neuwertentschädigung ein wichtiges Tarifmerkmal. Im Falle eines Totalschadens oder Diebstahls wird der Neupreis des Fahrzeugs unabhängig vom Zeitwert erstattet – je nach Tarif noch bis zu zwei Jahre nach Zulassung.

4. Eine Mallorca-Police kann sehr nützlich sein. Sie greift bei Unfällen mit Mietwagen im Ausland. Die Deckungssummen der Versicherungen im Ausland sind oft sehr niedrig – die Mallorca-Police gleicht bei Schäden zu geringe Deckungssummen aus.

5. Wildschadenklausel: Bei leistungsschwachen Tarifen gelten nur Kollisionen mit Haarwild nach dem Bundesjagdgesetz als versichert. Leistungsstarke Tarife haben die Klausel auf Zusammenstoß mit Pferden, Rindern, Schafen oder Ziegen bzw. mit allen Tieren erweitert.

6. Marderbiss: Sie sind nicht nur in ländlichen Regionen ein Risiko. Bei Einschluss von Marderschäden zahlt die Versicherung in der Regel nur für Schäden, die direkt durch den Biss entstanden sind. Folgeschäden werden je nach Tarif bis zu einer bestimmten Summe erstattet.

7. Der ADAC empfiehlt, bei Neu- und Leasingfahrzeugen keinen Kaskoschutz mit Werkstattbindung abzuschließen. Denn beim Leasing und auch für Kulanzleistungen wird vom Hersteller oft der Besuch einer Vertragswerkstatt verlangt.

Kfz-Versicherung: Kosten – wie viel kostet die Versicherung für ein Auto?

Bei der Kfz-Versicherung wird die Beitragshöhe aus vielen Kriterien ermittelt. Eine Rolle spielt etwa die Typklasse des Autos: Jeder Fahrzeugtyp wird von der Versicherungswirtschaft in Typklassen eingeteilt. Die Typklasse steht gewissermaßen für das Schadensrisiko. Für Fahrzeuge aus einer hohen Typklasse fallen daher höhere Kosten an. Typklassen gibt es sowohl für die Haftpflicht als auch für Vollkasko und Teilkasko. Ähnlich wie die Typklasse drückt die Regionalklasse das Schadensrisiko in einer bestimmten Region aus. Aus diesem Grund ist die Autoversicherung im Süden Deutschlands wegen potenziell häufigerer Unfälle auf verschneiten Straßen zum Beispiel teurer als in anderen Regionen.

Ein wichtiger Faktor ist auch der Fahrer selbst: Fährt er schon lange unfallfrei, wird er von der Versicherung in eine hohe Schadenfreiheitsklasse (kurz SF-Klasse) eingestuft. Das bedeutet, ihm wird ein hoher Rabatt gewährt. Wird das Fahrzeug von mehreren Fahrern genutzt? Das hat genauso wie die jährliche Fahrleistung Einfluss auf die Höhe des Beitrags. Die Höhe der Selbstbeteiligung kann der Versicherte in der Regel selbst wählen. Je niedriger sie ist, desto höher der Versicherungsbeitrag. Auch die Art der Unterbringung beeinflusst die Kosten. Steht das Auto für jeden zugänglich an der Straße, fällt der Beitrag höher aus als bei einer Unterbringung in der privaten Garage. Darüber hinaus werden weitere Rabatte gewährt. Zum Beispiel für Familien mit Kindern unter 14 Jahren – Eltern mit Kindern fahren nämlich nachweislich vorsichtiger. Sonderkonditionen kann es dazu geben, wenn der Fahrzeughalter Mitglied in einem Automobilclub ist, oder für die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe (Beispiel: Beamten-Tarif).

Diese Faktoren haben einen Einfluss auf die Beitragshöhe

Schadenfreiheitsklasse

Die Schadenfreiheitsklasse (SF-Klasse) ist ein Index für die Anzahl der schadenfreien Jahre eines Versicherungsnehmers. Abhängig von den Schadenfreiheitsklassen wird ein bestimmter Rabatt (Schadenfreiheitsrabatt) auf den Versicherungsbeitrag gewährt. Die SF-Klassen reichen bei den meisten Versicherungen von 0 (Fahranfänger) bis 35 (35 Jahre ohne Schaden). Schadenfreiheitsklassen und einen entsprechenden Schadenfreiheitsrabatt gibt es nur in der Haftpflicht- und in der Vollkasko-, nicht in der Teilkaskoversicherung.

Typklasse

Jedem in Deutschland zugelassenen Fahrzeugtyp wird von den Versicherungen eine Typklasse zugeordnet, abhängig von der jährlichen Schaden- und Unfallbilanz. Je ungünstiger (höher) die Typklasse, desto höher der Versicherungsbeitrag. In der Haftpflicht gibt es 16 Klassen, in der Teilkasko 24 und in der Vollkasko 25.

Regionalklasse

Die Regionalklasse steht für das Schadensrisiko einer bestimmten Region. In Süddeutschland (hohe Regionalklassen) ist die Autoversicherung beispielsweise teurer als in anderen Regionen, weil dort im Winter auf verschneiten Straßen potenziell mehr Unfälle passieren. Ähnliches gilt für Großstädte im Vergleich zu kleinen Dörfern.

Selbstbeteiligung

Bei Teilkasko und Vollkasko kann der Versicherungsnehmer in der Regel bei Vertragsabschluss die Höhe seiner Selbstbeteiligung am Schaden bestimmen. Je niedriger die Selbstbeteiligung ist, umso teurer wird der Versicherungsbeitrag.

Jährliche Fahrleistung

Je mehr Kilometer ein Fahrzeug pro Jahr bewegt wird, desto größer ist das Risiko eines Schadens. Vielfahrer müssen also mit höheren Versicherungsprämien rechnen. Bleiben Sie bei der Angabe der Fahrleistung aber bei der Wahrheit, sonst drohen Vertragsstrafen. Einige Kfz-Versicherer fragen auch jährlich den Kilometerstand ab und errechnen selbst die Fahrleistung.

Fahrzeugnutzer

Wie viele Fahrer nutzen das Auto? Und wie erfahren sind sie hinter dem Lenkrad? Hier gilt die Faustregel: Je mehr und je jünger, desto teurer. Vor allem bei jungen, unerfahrenen Lenkern gehen die Versicherer von einem höheren Unfallrisiko aus und verlangen höhere Beiträge.

Unterbringung

Die Unterbringung des Fahrzeugs hat ebenfalls Einfluss auf das Schadensrisiko und damit auf die Kosten für die Versicherung. Steht das Auto für jeden zugänglich an der Straße, muss der Versicherungsnehmer tiefer in die Tasche greifen als wenn der Wagen in der Garage steht.

Die wichtigsten Spar-Tipps

Rabatte überprüfen

Profitieren Sie bereits von allen Rabatten, die Sie bekommen könnten? Viele Versicherte wissen nicht, dass es etwa für bestimmte Berufsgruppen (zum Beispiel Beamten) Rabatte gibt. Auch für Familien gibt es oftmals Rabatte oder, wenn der Versicherte über Wohneigentum verfügt. Mit einem Vergleichsrechner lässt sich schnell überprüfen, ob man sich noch Rabatte entgehen lässt – dort werden nämlich alle dafür relevanten Kriterien wie Berufsgruppe, Familienstand etc. abgefragt und beim Tarifvergleich berücksichtigt.

Jährliche Zahlweise wählen

Wählen Sie beim Abschluss einer Kfz-Versicherung immer die jährliche Zahlweise. Halbjähliche, vierteljährliche oder sogar monatliche Zahlungen sind zwar bei vielen Gesellschaften auch möglich, werden aber mit teilweise hohen Aufschlägen belegt. Wenn Sie beim Kfz-Versicherungsvergleich eine monatliche Zahlungsweise auswählen, schränken Sie die Auswahl der Ergebnisse außerdem deutlich ein. Denn bei vielen Tarifen – oftmals die günstigen – ist eine monatliche Zahlungsweise nicht möglich.

Kilometer und Anzahl der Fahrer überprüfen

Prüfen Sie alle Angaben, die sich auf die Höhe der Beiträge auswirken, regelmäßig auf Aktualität. Fahren Sie tatsächlich so viele Kilometer im Jahr, wie im Vertrag steht? Wenn nicht, die Kilometerleistung anpassen. Mit Glück geht es dann in die sparsamere Kilometerklasse. Auch der Fahrerkreis sollte immer wieder überprüft werden – je mehr Fahrer das versicherte Auto benutzen, desto teurer wird die Versicherung. Besonders teuer wird es, wenn sich Fahranfänger unter den Fahrern befinden.

Garagenstellplatz

Fahrzeuge, die in einer Garage parken, erleiden weniger Schäden. Weder Marderbiss noch Vandalismus kommt annähernd so häufig vor wie bei für jeden öffentlich zugänglich abgestellten Autos. Deshalb können Besitzer vom Garagenrabatt profitieren, wenn eine solche vorhanden ist. Die Höhe des Rabattes unterscheidet sich von Versicherer zu Versicherer, liegt etwa zwischen einem und rund fünf Prozent. Auch aus diesem Rabatt ergibt sich aber eine Verpflichtung, das Fahrzeug muss die meiste Zeit (vor allem nachts) auf dem angegebenen Stellplatz geparkt sein.

Kasko-Schutz überprüfen

Wer von Vollkasko auf Teilkasko umsteigt, spart am meisten. Oft sind es auf einen Schlag 50 Prozent des Beitrags und mehr. Aber, Achtung: Schäden aus eigener Schuld sowie durch Vandalismus sind dann nicht mehr gedeckt. Auf die Vollkasko verzichten sollte man eigentlich nur, wenn der Restwert des Autos sehr gering ist.

Selbstbeteiligung erhöhen

Wer die Vollkasko nicht gleich ganz streichen will, kann auch seine Selbstbeteiligung erhöhen. Das spart, und gleichzeitig bleibt das Risiko auf den neu vereinbarten Betrag begrenzt. Allerdings lohnt es sich nicht immer, noch mehr als die häufig gewählten Beträge von 300 Euro (Vollkasko) und 150 Euro (Teilkasko) festzulegen. Denn über diesen Selbstbehalt hinaus wird die Ersparnis beim Versicherungsbeitrag oft nur noch geringfügig größer. Tipp: Rechnen Sie mit einem Versicherungsrechner durch, welche Ersparnis sich bei den verschiedenen Kombinationen der Selbstbeteiligung ergeben.

Auf freie Werkstattwahl verzichten

Wer auf eine freie Werkstattwahl verzichtet, kann beim Versicherungsbeitrag etwa sieben Prozent einsparen. Der Verzicht auf eine freie Werkstattwahl bedeutet, dass Reparaturen von Kasko-Schäden nur von Partnerwerkstätten der Versicherungsgesellschaft durchgeführt werden dürfen. Das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, denn auch die Versicherung hat ein Interesse daran, dass die Werkstätten gute Arbeit leisten. Außerdem sind mit einer Werkstattbindung oftmals zusätzliche Leistungen wie spezielle Garantien auf die Reparatur, Abhol-Services oder die Bereitstellung eines Ersatzwagens verbunden. Der wichtigste Nachteil einer Werkstattbindung: Sie können Ihr Fahrzeug womöglich nicht einfach in eine Werkstatt bringen, die unmittelbar in Ihrer Nähe liegt. Auch die Auswahl einer Werkstatt, die sich auf bestimmte Schäden spezialisiert hat, ist bei einer Werkstattbindung schwieriger. Außerdem können Sie Ihr Fahrzeug oftmals nicht zu einer Vertragswerkstatt bringen, denn bei den Partnerwerkstätten der Versicherungen handelt es sich meistens um freie Werkstätten. Gerade Fahrer von Leasing-Fahrzeugen sollten deshalb vorsichtig sein. Denn bei Leasing-Fahrzeugen ist oft der Besuch einer Vertragswerkstatt des Fahrzeugherstellers vorgeschrieben. Auch, um bei sonstigen Reparaturen von Kulanzregelungen des Herstellers profitieren zu können, ist es meist erforderlich, dass Sie Ihr Auto immer in eine Vertragswerkstatt gebracht haben.

Zweitwagenregelung nutzen

Viele Versicherer bieten mit einer besonderen Zweitwagenregelung einen günstigeren Satz an, wenn die Police für den Erstwagen einen bestimmten Schadenfreiheitsrabatt erreicht hat. Statt Schadenfreiheitsklasse 0 gibt es etwa SF-Klasse ½ oder sogar höher. Allerdings können neben einer bestimmten SF-Klasse des Erstwagens auch noch weitere Bedingungen an die Zweitwagenregelung geknüpft sein. Zum Beispiel ein bestimmtes Mindestalter des Fahrers oder eine Begrenzung der jährlichen Fahrleistung. Die Zweitwagenregelung lohnt sich häufig vor allem für Fahranfänger: Statt das Auto selbst mit SF-Klasse 0 versichern zu lassen, kann es beispielsweise als Zweitwagen der Eltern mit SF-Klasse ½ oder günstiger versichert werden.

Gleiche Versicherung wie Eltern

Fahranfänger können bei ihrem ersten eigenen Auto oft kräftig Beitrag sparen, wenn sie es bei der Gesellschaft der Eltern versichern. Voraussetzung: Die Police von Vater oder Mutter weist einen bestimmten SF-Rabatt auf.



Rabattübertragung

Junge Leute können auch eine Police mit SF-Rabatt von einem Verwandten übernehmen, wenn der darauf verzichtet. Von den SF-Klassen einer Police können dabei aber nur so viele Klassen übernommen werden, wie der Policen-Erbe an Jahren Führerscheinbesitz aufweisen kann.



Begleitetes Fahren

Wenn der Sohn oder die Tochter mit 17 am begleiteten Fahren teilnimmt, sollten die Eltern einen Versicherer suchen, der das honoriert. Die Versicherungsprämie wird dann trotz des jungen Mitfahrers nur moderat angehoben. In der Haftpflicht beträgt die mögliche Ersparnis zum normalen Fahranfänger-Einstieg rund 20 Prozent, in der Kasko lassen sich je nach konkretem Fall einstellige oder sogar zweistellige Prozente herausholen. Ein Bonbon für alle Fahranfänger, die gleich ein eigenes Auto auf sich anmelden wollen (oder müssen): Diese Option ist und bleibt im Vergleich zu beispielsweise einer Zweitwagenversicherung der Eltern zwar die teuerste, aber man kann durch das begleitete Fahren hier auch ein paar Prozentpunkte sparen: Fast 21 Prozent sind insgesamt möglich.

Fahrsicherheitstraining

Viele Gesellschaften gewähren für das Schadensrisiko reduzierende Lebensumstände des Versicherungsnehmers Rabatte. Ersparnisse für Wenigfahrer und regelmäßige Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel können genauso darunter fallen wie ein Preisnachlass, der für die nachgewiesene Teilnahme an einem anerkannten Fahrsicherheitstraining gewährt wird. Einfach eine Kopie der Teilnahmebestätigung (nicht älter als 3 Jahre) an den Versicherer schicken, fertig. Ab Eingang wird der Preisnachlass normalerweise gewährt, aufgrund der Neuberechnung des Beitrags bekommen Sie einen Nachtrag zum Versicherungsschein zugeschickt. Besonders erfreulich: Ein Fahrsicherheitstraining lohnt sich immer, ob ein Rabatt dabei herausspringt oder nicht.



Rückstufung berechnen

Wenn es mal gekracht hat, kann es sich rechnen, den Schaden aus eigener Tasche zu begleichen. So vermeidet man eine teure Rückstufung in der SF-Klasse und der SF-Rabatt bleibt erhalten. Bei der Ermittlung der günstigeren Variante hilft die Versicherung üblicherweise, sie informiert auch über die dabei einzuhaltenden Fristen.

Auf Neukundentarif umsteigen

Sie wollen Ihre Versicherung nicht wechseln? Dann lassen Sie dennoch Ihre Police nach dem Tarif für Neukunden kalkulieren. Denn oft zahlen die weniger als treue Altkunden. Bei einem Wechsel in einen neuen, günstigeren Tarif beim selben Versicherer müssen aber auch die eventuell abweichenden Leistungen dieses Tarifs beachtet werden.

Kfz-Versicherung: Test – das sind die günstigsten Tarife im Versicherungsvergleich 2022

AUTO BILD und Verivox haben mehr als 400 Kfz-Versicherungstarife einem Preis-Check unterzogen. Welche Versicherer bieten ein gutes Leistungspaket zu einem fairen Preis? Für unseren test haben wir Versicherungstarife von rund 70 verschiedenen Anbietern analysiert.



So haben wir getestet: Die Auswertung erfolgte am 2. November 2021 aus über 400 Tarifangeboten von mehr als 70 Versicherern. Ausgenommen waren Telematik-Tarife sowie regional beschränkte Angebote. Ausgewertet wurden die jeweils fünf günstigsten Tarife für sieben verschiedene Fahrerprofile. Zur Ermittlung des Sparpotenzials wurden außerdem die Kosten eines durchschnittlich teuren sowie des teuersten Tarifs ermittelt. Berücksichtigt wurden nur Tarife, in denen folgende wichtige Leistungen enthalten sind: 1. Schäden und Folgeschäden durch Tierbiss mitversichert; 2. erweiterter Wildschadenschutz; 3. Zahlung auch bei grober Fahrlässigkeit; 4. Mallorca-Police enthalten.



Die folgende Tabellen zeigen die Ergebnisse des Vergleichs für die sieben Fahrerprofile: