Wir möchten Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren. Wir führen die Leserumfragen durch, um unser Informationsangebot in unseren Medien zu verbessern und statistisch und anonym ausgewertete Daten auch der Industrie zur Analyse des Marktbedarfs und der Entwicklung ihrer Produkte zur Verfügung zu stellen. Datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage für die Erhebung personenbezogener Daten ist Art. 6 Absatz I lit. f DSGVO.

Darüber hinaus nutzen wir Ihre Daten (Name, Postanschrift, E-Mail-Adresse) für weitere Umfragen, Aktionen, Events, etc., wenn Sie uns dazu Ihre vorherige ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. In diesem Fall verarbeiten wir Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen wunschgemäß die Einladungen zustellen zu können (Art. 6 Absatz I lit. b DSGVO).

Um den Teilnehmern einen Anreiz für das Ausfüllen der Fragebögen zu geben, schließen wir im Anschluss an viele Umfragen ein Gewinnspiel an, bei dem Sie attraktive Preise gewinnen können. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung im Rahmen der Teilnahme am Gewinnspiel sowie zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels und der Gewinnabwicklung ist Art. 6 Abs. I Satz 1 lit. b DSGVO. Die Teilnahme am Gewinnspiel und auch die Teilnahme an der Leserumfrage sind in jedem Fall freiwillig, und die jeweiligen Angaben werden getrennt gespeichert. Die Speicherung Ihres Namens, Ihrer Anschrift und E-Mail-Adresse sowie Ihrer Telefonnummer sind nur zur Durchführung des Gewinnspiels erforderlich und werden nach der Gewinnerziehung und Gewinnübergabe/-versand an die Gewinner gelöscht, sofern dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Bei gesponserten Gewinnen behalten wir uns vor, Ihre personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse, Postanschrift, Telefonnummer) zwecks Gewinnübergabe/-versand an den Sponsor weiterzugeben (Art. 6 Absatz I lin. c DSGVO).

Um einen Teilnahme-Link für die Teilnahme an der Online-Befragung geschickt zu bekommen, ist die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse erforderlich. Diese E-Mail-Adresse wird ausschließlich für den Versand der E-Mail mit dem enthaltenen Teilnahme-Link für die Befragung verwendet und direkt nach dem Versand der Mail wieder gelöscht. Die E-Mail-Adresse wird verhasht in einer Tabelle abgelegt, um Mehrfach-Registrierungen über dieselbe E-Mail-Adresse dokumentieren zu können, und wird nach neunzig Tagen gelöscht.

Ebenso werden alle in Logfiles (automatisch geführte Protokolldateien) vorgehaltenen Benutzereingaben und personenbezogenen Daten nach neunzig Tagen gelöscht. Um die Anwenderfreundlichkeit und die technische Qualität unserer Angebote bei zukünftigen Umfragen verbessern zu können, speichern wir auch Informationen über das Gerät, mit dem Sie an der Befragung teilnehmen:

- Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version

- Betriebssystem des Nutzers

- IP-Adresse des Nutzers

- Datum und Uhrzeit des Zugriffs

- Websites, von denen der Nutzer auf unsere Website gelangt

Wir verwenden den Service reCAPTCHA von Google: Um für ausreichend Datensicherheit bei der Übermittlung von Formularen Sorge zu tragen, verwenden wir in bestimmten Fällen den Service reCAPTCHA des Unternehmens Google Inc. Dies dient vor allem zur Unterscheidung, ob die Eingabe durch eine natürliche Person erfolgt oder missbräuchlich durch maschinelle und automatisierte Verarbeitung. Der Service schließt den Versand der IP-Adresse und ggf. weiterer von Google für den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an Google ein. Hierfür gelten die abweichenden Datenschutzbestimmungen von Google Inc. Weitere Informationen zu den Datenschutzrichtlinien von Google Inc. finden Sie unter:

Zur Erfassung und Auswertung Ihrer Daten bedienen wir uns auch externer Dienstleister (Art. 28 DSGVO), die Ihre Daten in unserem Auftrag und auf unsere strenge Weisung hin verarbeiten. Unsere Dienstleister sind auf das Datengeheimnis verpflichtet worden und haben uns durch vertragliche Zusicherung ihrer technisch-organisatorischen Maßnahmen garantiert, dass Ihre Daten hinreichend sicher verwahrt und bearbeitet werden.

Sofern Sie sich mit der Kontaktaufnahme per E-Mail zu weiteren Umfragen (A) ausdrücklich einverstanden erklärt haben, speichern wir unabhängig von der Gewinnspieldurchführung Ihre E-Mail-Adresse, um Sie auch künftig per E-Mail zu gleichartigen oder thematisch ähnlichen Umfragen einzuladen (§ 7 III UWG).

Sofern Sie sich mit der Kontaktaufnahme per E-Mail oder Post zur Unterbreitung von Medienangeboten bzw. Produktinformationen von AUTO BILD (B) ausdrücklich einverstanden erklärt haben, speichern wir unabhängig von der Gewinnspieldurchführung Ihren Vor- und Nachnamen inkl. Anrede sowie Ihre E-Mail- und Postadresse, um Ihnen künftig Medienangebote bzw. Produktinformationen von AUTO BILD zu unterbreiten (§ 7 III UWG).

Sofern Sie sich ausdrücklich damit einverstanden erklärt haben, per E-Mail zu Marketing-Aktionen / Events / Diskussionsrunden / Befragungen (C) eingeladen zu werden, speichern wir unabhängig von der Gewinnspieldurchführung Ihre E-Mail-Adresse, um Sie per E-Mail dazu einladen zu können sowie Ihre Postanschrift, um die Auswahl potentieller Teilnehmer anhand gebietsspezifischer Bedürfnisse vornehmen zu können (§ 7 III UWG). In diesem Fall wird die Anonymität der Befragung aufgehoben, da Befragungsdaten und personenbezogene Daten zusammengeführt und nicht getrennt gespeichert werden. Dadurch können Teilnehmer-Pools für bestimmte Marketing-Aktionen aktionsspezifisch zielgerichtet generiert werden.

Ihre im Rahmen der Einwilligungen zu weiteren Umfragen (A) und Marketing-Aktionen i.w.S. (C) erhobenen personenbezogenen Daten werden nach fünfzehn Monaten gelöscht.

Ihre im Rahmen der Einwilligung zu Medienangeboten und Produktinformationen von AUTO BILD (B) erhobenen personenbezogenen Daten werden bei Widerruf durch Sie gelöscht.

Sie haben das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu verlangen und können hierzu eine Kopie per E-Mail an datenschutz@autobild.de einfordern. Außerdem können Sie die Löschung, Berichtigung oder in bestimmten Fällen die Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten beanspruchen.

Der Speicherung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (Name, Anrede, E-Mail-Adresse, Postanschrift, Telefonnummer) und Ihrer Einwilligung zum Erhalt von E-Mails für Einladungen zu weiteren Umfragen, Aktionen, Events, etc. können Sie jederzeit in Textform per E-Mail an datenschutz@autobild.de mit Wirkung für die Zukunft widersprechen oder die Löschung Ihrer Daten beanspruchen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen Ihres Anbieters entstehen.

Bitte teilen Sie uns dies per E-Mail an datenschutz@autobild.de mit. Wir werden Ihnen die Löschung der Daten bestätigen.

Sie haben weitere Fragen zum Thema Datenschutz oder zur Verarbeitung Ihrer Daten:

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: datenschutz@autobild.de

Sie haben jederzeit das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde. Wenn Sie von Ihrem Beschwerderecht Gebrauch machen möchten, können Sie dieses bei folgender Datenschutz-Aufsichtsbehörde:

Hamburger Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Johannes Caspar

Ludwig-Erhard-Str. 22

20459 Hamburg

Tel.: 040 / 428 54 - 4040

Fax: 040 / 428 54 - 4000

Verantwortliche verarbeitende Stelle i. S. d. DSGVO:

Axel Springer Auto Verlag GmbH, Axel-Springer-Platz 1, 20350 Hamburg

Teilnahmeberechtigt sind Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres, die über einen unserer Medienkanäle oder von uns per E-Mail zur Teilnahme eingeladen wurden. Mitarbeiter der Axel Springer SE, Axel Springer Auto Verlag GmbH, BILD GmbH, COMPUTER BILD Digital GmbH,Axel Springer National Media & Tech GmbH & Co. KG, B&M Marketing GmbH, Media Impact GmbH & Co. KG und der beteiligten Kooperationspartner sowie jeweils deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ausgeschlossen werden des Weiteren Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben.

Jede Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit seiner E-Mail- und / oder Postadresse und Telefonnummer selbst verantwortlich. Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann ein Ausschluss gemäß § 3 (4) der AUTO BILD Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele erfolgen.

Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist nur möglich, wenn Sie sich mit den Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen, der Datenschutzerklärung und den AGBs von AUTO BILD einverstanden erklären. Das Einverständnis wird im Rahmen der Adresseingabe für das Gewinnspiel abgefragt.

Die Gewinner werden schriftlich postalisch und / oder per E-Mail oder Telefon benachrichtigt und können in den Print- bzw. Online-Medien, in denen zu der Befragung und dem Gewinnspiel aufgerufen wurde oder auf der Website der jeweiligen Kooperationspartner namentlich veröffentlicht werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der Gewinner ausdrücklich einverstanden. AUTO BILD ist berechtigt, die Daten des Gewinners an die Kooperationspartner zu übermitteln, um so die Auslieferung des Gewinns zu ermöglichen. Falls AUTO BILD nur die E-Mail-Anschrift des Gewinners bekannt ist, wird der Gewinner per E-Mail benachrichtigt. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von vier Wochen mit seiner kompletten postalischen Anschrift nach dem Absenden der Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn, und es wird per Los ein neuer Gewinner ermittelt. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb von 6 Monaten nach der ersten Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, erfolgen kann. Für Kfz- und Reisepreise können andere, eventuell auch kürzere Fristen, gelten.

Die im Rahmen des Gewinnspiels als Preise präsentierten Gegenstände sind nicht zwingend mit dem gewonnenen Gegenstand identisch. Vielmehr können Abweichungen hinsichtlich Modell, Farbe o. ä. bestehen. Der Preissponsor kann einen dem als Preis präsentierten Gegenstand gleichwertigen Gegenstand mittlerer Art und Güte auswählen.

Rechtsweg, Barauszahlung und Umtausch sind ausgeschlossen.

Bei einem Kfz-Gewinn wird dem Gewinner der für die Aushändigung zuständige Kfz-Händler genannt. Wird das Kfz nicht innerhalb der von dem Preissponsor oder dem Kfz-Händler bestimmten Frist abgeholt, verfällt der Gewinn.

Alle Kosten, welche durch die Abholung und Zulassung verursacht werden, sowie alle weiteren Folgekosten (Steuern, Zulassungskosten, Kraftstoff, Reparaturen etc.) trägt der Gewinner. Dasselbe gilt für Motorräder und vergleichbare Preise.

Teilnahmeschluss ist der 28. Februar 2021 um 23:59 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Axel Springer Auto Verlag GmbH, Axel-Springer-Platz 1, 20350 Hamburg.

Für weitere Fragen verweisen wir Sie auf die ausführlichen Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen von AUTO BILD.