Oldiemesse: Techno Classica Essen 2017 — 06.04.2017 Günstige Klassiker bis 20.000 Euro Die Techno Classica ist die Klassiker-Messe der Superlative. Doch auch bezahlbare Oldtimer stehen hier. Diese Autos gibt es bis 20.000 Euro zu kaufen!

Dieser Porsche 924 würde für 14.800 Euro den Besitzer wechseln.

Autor: Christoph Richter

In den Hallen der Techno Classica 2017 in Essen stehen Klassiker, die ein Vermögen kosten: Ferrari Lamborghini oder Porsche begeistern die Zuschauer. Über 2500 hochkarätige Oldtimer warten auf Besucher, vom Porsche 911 Carrera RS 2 .7 bis zum Ferrari Testarossa und Aston Martin DB5 . Preislich sind diese Wagen bereits in ferne Galaxien vorgestoßen. Hunderttausende oder "Preis auf Anfrage" prangt auf den Schildern in der Windschutzscheibe . Wer aber bezahlbare Klassiker sucht, geht ins Freie. Hier warten die Klassiker für jedermann! Denn die 29. Ausgabe der Techno Classica ist auch eine Käufermesse. Obwohl es auch dort preisliche Ausreißer gibt, sind die aufgerufenen Summen deutlich moderater