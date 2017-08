Pebble Beach 2017: Monterey Car Week — 22.08.2017 Die Shooting-Stars von Monterey Vom BMW M3 Touring oder Ferrari 335 Sport Scaglietti Spyder. Hier sind die schönsten und spektakulärsten Autos der Monterey Auto Week in Pebble Beach!



Das Super-Coupé: Alfa Romeo 1900 CSS Boano Speciale.

Nirgends strahlt die Autowelt heller als während der Monterey Auto Week. Der Concours d’Elegance am Abschlusstag von Pebble Beach 2017 ist längst nur noch ein Event von vielen, bei denen selbst autoverwöhnten Besuchern der Atem stockt. Publikum wie Veranstalter

feierten in der 30.000-Einwohnerstadt Monterey einzigartige Autos wie

ein Ferrari 335 Sport Scaglietti Spyder und ein

Alfa Romeo 1900 CSS Boano Coupé Speciale. Und das in einer Weise, wie nirgends anders auf der Welt. Mit einem Bugatti Chiron fällt hier niemand auf, ein Porsche 918 Spyder sorgt nicht einmal für hoch gezogene Wimpern und selbst zahllose Duisenberg- oder Packard-Vorkriegsklassiker stechen im Konzert der millionenschweren Autofans nicht besonders hervor. Wer moderne Autos liebt und Klassiker begehrt, muss einmal in seinem Leben nach Pebble Beach, denn so etwas wie hier gibt es auf der ganzen Welt nicht. Hier ein Blick auf die tollsten und am meisten Aufsehen erregenden Autos von Pebble Beach 2017!