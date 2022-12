Rollerfahren in den 60er-Jahren: Da gab es auf der einen Seite die Dolce-Vita-Version aus Italien, also Vespa in diversen Ausführungen. Auf der anderen Seite bot sich die Heinkel Tourist an: irgendwie deutsch mit ihrer klobigen, ausladenden Blechkarosse, unter der man die Räder kaum sieht.

Also ein auffälliger Gegenentwurf zum grazilen Design vom Mittelmeer. Und mit einigen Vorteilen: Die Heinkel war seit Baubeginn 1954 mit einem Viertakt-Motor bestückt, er hat also keine streng duftende, blaue Heckfahne. Außerdem gab's ab der zweiten Baureihe 102 A1 einen Elektrostarter. Also kein mühsames Ankicken mehr.

Das auf eBay angebotene Modell ist ein Tourist in der Endstufe: Ein 1961 gebauter 103 A2 mit dem stärksten Motor. Er leistet immerhin 9,5 PS und beschleunigt den drei Zentner schweren Roller auf 95 km/h. Wer ein Schutzschild anschraubt (gibt's antiquarisch oder beim Heinkel-Club ), schafft angeblich über 100 km/h.

Ob nun mit oder ohne, der Tourist wird seinem Namen gerecht, denn er fährt sich angenehm, laufruhig und sparsam. Der Motor ist dreifach gelagert, was störende Vibrationen – wie bei den älteren Baureihen – erspart. Da das Modell mehr als einen halben Meter länger ist als die erste Baureihe, gibt es auch mehr Platz für Gepäck und/oder den Sozius. Der Tank fasst elf Liter, das reicht für über 300 Kilometer.

Zoom Wie bei anderen Motorroller-Typen, ist auch beim Tourist der Tank unterm Sitz. Wir notieren: Auch hinter den Kulissen sieht der Oldtimer-Roller makellos aus.





Das angebotene Modell ist, den vielen Fotos nach zu urteilen, in einem hervorragenden Zustand. Die Lackierung entspricht der originalen Zweifarblackierung rot-schwarz. Sie glänzt wie am ersten Tag, so dass man an eine Restaurierung glauben möchte. Blechschäden sind auf den Bildern nicht erkennbar.

Auch das Trittbrett, das immer einen guten Anhaltspunkt für Aufsetzer oder andere Unfallschäden liefert, sieht ebenfalls makellos aus. Hier ist natürlich eine penible Sichtprüfung bei gutem Licht erforderlich. Wichtig: Die Heinkel hat Sturzbügel, das schützt wirkungsvoll vor Blechschäden.



Zoom Beim Tachostand von 17.061 km kann man annehmen, dass die ersten 100.000 km bereits gelaufen wurden, der Tacho hat nur fünf Ziffern. Auch hier: Kaum Abnutzung.





Die Kette vom Heinkel Tourist ist gut verkapselt



Der Typ Heinkel Tourist ist technisch nicht sehr anspruchsvoll. Alle Teile sind über den Club oder im Internet verfügbar. Falls die Schaltung schwergängig oder hakelig sein sollte, muss kein Defekt vorliegen. Oft sollte sie nur sorgfältig eingestellt werden. Die Kette ist so verkapselt, dass kein Dreck 'rankommt.

Zoom Die letzte Baureihe 103 A2 ist gut sechzig Zentimeter länger als das Ursprungsmodell, das bedeutet deutlich mehr Platz für Gepäck und den Sozius.



Der angebotene Heinkel-Roller erhielt erst vor einem halben Jahr neuen TÜV, müsste also technisch einwandfrei sein. Sein Tachostand beträgt 17.061 km – da die Skala fünfstellig ist, kann davon ausgegangen werden, dass sie schon einmal "genullt" wurde. Aber diese Laufleistung ist kein Problem für Motor und Fahrzeug.

Dem Zustand nach ein günstiges Angebot



Der Verkäufer aus dem Raum Hannover ruft 3200 Euro für den rot-schwarzen Tourist-Roller auf. Im Zustand "3", also gebraucht mit sichtbaren Macken, lautet die offizielle Schätzung um 2900 Euro. Sichtbare Macken sind hier offenbar nicht vorhanden. Zieht man dann noch in Erwägung, dass ein Fahrzeug dieser Baureihe im raren Zustand "1", also wie neu, auf 5600 Euro taxiert wird, scheint der Preis keineswegs überhöht zu sein.



