Wer sein Auto liebt, der pflegt es. Oft ist es deshalb gar nicht nötig, jedes Mal in die Waschanlage zu fahren oder einen professionellen Fahrzeugaufbereiter zu konsultieren. Doch wie funktioniert die unkomplizierte Fahrzeugpflege für schnell mal zwischendurch? Da haben wir genau das Richtige für Sie. AUTO BILD und Morris Fenderbaum laden Sie zum großen Pflegetag nach Hamburg ein. erfahren Sie am eigenen Fahrzeug, wie die Ready-to-use-Produkte von Morris Fenderbaum eine optimale Zwischenreinigung und nachhaltige Fahrzeugpflege bewirken. Egal ob Cockpit- oder Lederpflege, Glas- oder Felgenverschmutzung: Für jeden Spezialfall zeigen Ihnen die Experten das richtige Reinigungsmittel. Unter Anleitung von Pflegeexperten

Das können Sie gewinnen

Gewinnen Sie einen exklusiven Pflege-Workshop und lernen Sie die effiziente Produktpalette von Morris Fenderbaum kennen. Die Anreise zum Event in Hamburg ist am Abend des 21. Oktober 2021. Am 22. Oktober findet dann der Pflegetag statt und Sie legen unter fachkundiger Anleitung an Ihrem automobilen Schätzchen selbst Hand an. Können die Produkte Sie überzeugen? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Verpflegung und Übernachtung sind im Gewinn enthalten, lediglich die An- und Abreise müssen Sie selbst organisieren.

So können Sie teilnehmen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bewerben Sie sich mit Ihrem Fahrzeug zum Pflegetag mit Morris Fenderbaum und AUTO BILD. Um teilzunehmen, klicken Sie einfach auf den folgenden Link und tragen Sie auf der Teilnahmeseite Ihre Daten in das Kontaktformular ein. Viel Glück! Teilnahmeschluss der Aktion ist der 13. Oktober 2021.

Die Pflegeprodukte von Morris Fenderbaum

Fahrzeugreiniger Highperformance 3.0

Der Morris Fenderbaum Highperformance 3.0 Fahrzeugreiniger ist ein wasserloser Fahrzeugreiniger und Detailer in einem. Er reinigt, pflegt und schützt Oldtimer, Felgen aus Stahl und Aluminium sowie moderne Effektlacke ohne Wasser und ohne Schaum. Er wird einfach aufgesprüht, abgewischt und schont damit verantwortungsvoll das Grundwasser und führt nicht zu Rost am Fahrzeug, da kein Wasser durch Dichtungen in Scheinwerfer und Türen läuft.



Alu- und Chromreiniger

Hochwertige Aluräder, Chromanbauteile und Details aus gebürstetem Aluminium im Innenraum: Mit dem Alu- und Chromreiniger Profi-Qualität von Morris Fenderbaum reinigen, pflegen und schützen Sie alles vor Rostanflug, was Ihr Fahrzeug sportlich und individuell erscheinen lässt. In nur drei einfachen Arbeitsschritten verleihen Sie den empfindlichen und feinen Metallteilen im Nu einen edlen Glanz – aufsprühen, abwischen, kurz nachpolieren – fertig.