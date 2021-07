Wer an der mechani­schen K-Jetronic-Reiheneinspritzpumpe von Bosch bei laufendem Motor ver­sucht, das Gemisch zu verstellen, spürt einen kurzen Ruck und darf dann ein paar Tausender heraus­rücken, weil die Pumpe zerstört ist. Regelrecht harmlos ist es dage­gen, den Leerlauf eines Motors mit elektronischer Einspritzung am Drosselklappenanschlag einzustel­len und nicht am separaten Leer­laufluftkanal und dem Poti am Steuergerät.

Weil Schubabschal­tung und Leerlaufprogramm dann nicht mehr so tun, wie sie sollen, verrußen die Kerzen, patscht es im Auspuff und scheitert die Abgas­untersuchung. Je seltener die Ein­spritzanlage, umso spezieller die Probleme. Wer kennt schon Kugel­fischer, Spica, Rochester Ramjet oder Crossfire?