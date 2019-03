Ein gut erhaltenes Käfer-Cabrio von Terence Hill wird in Deutschland aufbereitet. Der Kultstar feiert am 29. März seinen 80. Geburtstag. AUTO BILD hat die Infos.

T erence Hill, am 29. März 80 Jahre alt geworden, ist legendär und weltberühmt für seine Western-Parodien an der Seite seines bärbeißigen Kumpels und italienischen Landsmannes Bud Spencer (1929-2016). Genau halb so alt wie er ist sein außergewöhnliches Käfer-Cabrio, das zurzeit zur Aufbereitung im niedersächsischen Sottrum steht.

Nur 980 Meilen auf der Uhr