Z wei außergewöhnliche Käfer-Cabrio stehen im niedersächsischen Sottrum, eins davon ist zu verkaufen. Beide Autos sind US-Modelle und gehören keinem geringerem als Kult-Schauspieler Terence Hill. Der schwarze Käfer, in der beliebten "Triple-Black"-Zusammenstellung (Lackierung, Verdeck und Innenausstattung in Schwarz), sucht für 59.000 Euro einen neuen Besitzer. Vom Verkaufserlös wird Hill einen Teil für einen sozialen Zweck spenden. Mit dem roten Wagen hat er andere Pläne: mit ihm will er in Kürze durch die italienische Hauptstadt kurven.

Der Innenraum des schwarzen 1303 präsentiert sich nach 40 Jahren in einem fast neuwertigen Zustand. Käfer von Terence Hill zur Galerie Beide Cabrios sind im Originalzustand und bisher nicht restauriert worden. Sie stammen aus dem Jahr 1979 – kurz danach, am 10. Januar 1980, rollte bei Karmann in Osnabrück das letzte Käfer Cabriolet vom Band. Bemerkenswert ist die geringe Laufleistung beider Autos: 14.173 Meilen (22.680 Kilometer) stehen beim schwarzen Modell auf der Uhr, bei der roten Variante sogar nur 980 Meilen (1577 Kilometer). Im Heck beider Autos rasselt jeweils ein 1,6-Liter-Boxer mit 47 PS (AJ-Motor). Der 79-jährige Kinostar hat die Käfer vor allem auf seiner 12-Hektar-Ranch im US-Bundesstaat Massachusetts bewegt und vermutlich auch mal Filmpartner Bud Spencer auf dem Beifahrersitz gehabt.