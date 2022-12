Er war der offizielle Weltfußballer des 20. Jahrhunderts und ein großer Fan deutscher Autos: Edson Arantes do Nascimento, genannt Pelé. Ein frühes Foto (siehe oben) zeigt ihn bei der Fahrschule Miramar auf einem DKW-Vemag Belcar sitzend, der brasilianischen Version des Auto Union 1000 S.

Ohne Fahrlehrer fuhr Pelé einen Aero-Willys 2600, den er 1963 geschenkt bekam. Da war er schon zweimal Weltmeister und musste um sein Haus in São Paulo vier Meter hohe Mauern ziehen, damit er auch mal Ruhe vor Fans und Journalisten hatte. Der Aero-Willys (2,6 Liter, 110 PS) war ein brasilianisches Auto der US-Firma Willys, die dort ein Zweigwerk besaß.

Mercedes Heckflosse und Strichacht

Endler wollte, dass Pelé nach seiner aktiven Laufbahn in die Firmenleitung seines Zweigwerks in São Paulo einsteigt. Na ja, daraus wurde dann nichts. Im Lauf der Jahre ging "O Rei" (der König) der 280 S verloren, weil er in finanzielle Turbulenzen geriet, denn seine Finanzberater vergeigten alles.