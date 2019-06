W

er sich wie ein Rennfahrer der 80er-Jahre fühlen will, für den dürfte dieser BMW das richtige Auto sein. Sportive Highlights wie Überrollkäfig, Sport Evo Heckflügel, Recaro-Sitze oder KW-Sportfahrwerk machen den hier zum Verkauf stehenden BMW M3 E30 zum Ausnahme-Fahrzeug. Die sogenannte "DTM-Edition" des legendären ersten M3 verspricht Rennsport-Feeling, schon das Cockpit mit den Stahlstreben und dem abnehmbaren Raid-Lenkrad sind eindeutig. Dieser BMW ist einzigartig. Kein unbekannter Prototyp , keine fast vergessene Kleinserie, sondern ein Einzelstück, mit dem ein Vater seiner Tochter einen Traum erfüllte. So steht es jedenfalls in der Anzeige , mit der Händler Koch Klassik Automobil derzeit auf Classic Driver wirbt. Alleine die Optik des erstmals 1990 zugelassenen Youngtimers ist spektakulär. Der M3 kommt in knalligem Gelb vorgefahren, was für diese Modellreihe eh schon außergewöhnlich ist. Selbst die BBS-Felgen sind im sogenannten "speed yellow" gehalten. Kombiniert mit einer "Starpaint XTC Gold-Green"-Lackierung wird ein außergewöhnlicher Glanz-Effekt erzeugt.