Welche Fahrzeuge werden die Klassiker des Jahres? Welche Innovation überzeugt am meisten? Und welche Restaurierung hat die begehrte Trophäe verdient? Sie dürfen entscheiden!



2. Preis: Vredestein verlost zwei Karten für das Konzert von Michael Bublé am 5. November in Köln, inklusive Übernachtung für zwei Personen.

3. Preis: Vredestein verlost ein Satz Reifen für das auf den Gewinner zugelassene Fahrzeug.

Mit etwas Glück gewinnen Sie direkt mit: Wir verlosen unter allen Einsendungen drei attraktive Preise.

1.

Preis: Ein Porsche 911 für ein Wochenende, eine persönliche Führung durch das Porsche Museum für zwei und ein Mittagessen im Restaurant Boxenstopp. Außerdem nehmen Sie an der Preisverleihung zum Goldenen Klassiker 2019 teil.

2. Preis: Vredestein steuert zwei Karten für das Konzert von Michael Bublé am 5. November 2019 in der exklusiven Circle-Lounge in der kölner Lanxess-Arena bei, inklusive einer Übernachtung für zwei Personen.

3. Preis: Ebenfalls von Vredestein gestiftet wird ein Satz Reifen für das auf den Gewinner zugelassene Fahrzeug, egal ob Neuwagen oder Klassiker.