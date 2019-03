E

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Mercedes 300 CE

in Flügeltür-Mercedes, wie es keinen zweiten gibt: Ein einziger Boschert B300 Gullwing entstand Ende der 80er auf der Basis eines Mercedes 300 CE (C 124). Der Flügeltürer, gebaut von Industrie-Designer Hartmut Boschert, wird aktuell bei Facebook inseriert – für den Wahnsinnspreis von einer Million Euro! Der Edel-Tuner aus Emmendingen bei Freiburg erdachte das Konzept "SL mit vier Sitzplätzen" und baute den zulassungsfähigen Prototypen für die IAA 1989. Hinzu kamen zehn Umbauten ohne Flügel. Damals war das Auto silber, später bekam es eine neue Lackierung in Bornit-Metallic. Die Flügeltüren sind 1,66 Meter breit. Sie öffnen und schließen elektrohydraulisch. Den letzten Zentimeter bis zum Schloss übernimmt jeweils eine Zuziehhilfe, die eigentlich für die Heckklappe des W-124-T-Modells gedacht war.